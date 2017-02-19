В результате взрыва в столице Сомали погибли 39 человек

В районе многолюдного рынка на западе столицы Сомали взорвался заминированный автомобиль. десятки человек пострадали. Погибли не менее 39 человек.
Как сообщает Reuters, в результате
взрыва, прогремевшего в районе рынка на западе сомалийской столицы погибли не менее 39 человек. Ранения получили не менее 50 человек.
Точное число пострадавших пока не известно. Местные врачи сообщили, что в больницу «Мадина» доставили 47 человек с ранениями. Многие из них в критическом состоянии.
Очевидцы говорят, что в результате взрыва заминированного автомобиля рынок на западе Могадишо полностью разрушен. Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.
взрыва, прогремевшего в районе рынка на западе сомалийской столицы погибли не менее 39 человек. Ранения получили не менее 50 человек.
Точное число пострадавших пока не известно. Местные врачи сообщили, что в больницу «Мадина» доставили 47 человек с ранениями. Многие из них в критическом состоянии.
Очевидцы говорят, что в результате взрыва заминированного автомобиля рынок на западе Могадишо полностью разрушен. Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.
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