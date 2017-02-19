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  • 19.02, 22:38

Электричка насмерть сбила мужчину близ парка «Сокольники»

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Электричка насмерть сбила мужчину близ парка «Сокольники»

Электричка насмерть сбила мужчину близ парка «Сокольники»

Мужчина, пытавшийся забраться на железнодорожную платформу недалеко от парка «Сокольники» в Москве, погиб под колесами электрички.

Трагедия случилась на станции «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина пытался забраться с путей на платформу перед приближающейся электричкой, но не успел. Он был сбит поездом и скончался на месте.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего пока не установлена.

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