Электричка насмерть сбила мужчину близ парка «Сокольники»

Мужчина, пытавшийся забраться на железнодорожную платформу недалеко от парка «Сокольники» в Москве, погиб под колесами электрички.

Трагедия случилась на станции «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчина пытался забраться с путей на платформу перед приближающейся электричкой, но не успел. Он был сбит поездом и скончался на месте.



На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего пока не установлена.

