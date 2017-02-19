В Киеве начались стычки между протестующими и полицией

Полиция разгоняет участников угольной блокады, которые пытаются установить палаточный городок возле администрации президента Петра Порошенко.
Силовики в Киеве пытаются разогнать активистов, которые вышли в центр города с требованием, чтобы власти поддержали блокаду поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
Стычки с полицией происходят на пересечении улиц Институтской и Банковой, где националисты и участники донбасской блокады пытаются установить палаточный городок. Поддержку протестующим оказывают несколько депутатов парламента — Семён Семёнченко и Егор Соболев (фракция «Самопомощь»), которые являются организаторам угольной блокады Донбасса.
Протестующие пытаются потеснить бойцов нацгвардии и полиции, крича «Позор!» и «Революция!» Взрываются петарды, приехала бригада скорой помощи, сообщает ТАСС.
Часть активистов отправилась на Майдан, толпа прорвала ограждения полиции и прошла на площадь. Полицейские пытаются сдержать протестующих возле отеля «Днепр» на Европейской площади.
Руководитель патрульной полиции Киева Александр Фацевич заявил «Радио Свобода», что сотрудники нацполиции охраняют общественный порядок и силу к протестующим пока не применяют. «Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил», — сказал Фацевич.
Сегодня в Киеве около тысячи человек собрались на площади Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших три года назад в результате трагических событий на Майдане. Среди них были и представители так называемых добровольческих батальонов, организовавших 25 января блокаду поставок угля из Донбасса. Около 500 человек с митинга двинулись к администрации президента Украины с требованием от властей поддержать блокаду Донбасса.
чрезвычайные меры в энергетике — в стране в разгар отопительного сезона начались веерные отключения света и отопления.
Стычки с полицией происходят на пересечении улиц Институтской и Банковой, где националисты и участники донбасской блокады пытаются установить палаточный городок. Поддержку протестующим оказывают несколько депутатов парламента — Семён Семёнченко и Егор Соболев (фракция «Самопомощь»), которые являются организаторам угольной блокады Донбасса.
Протестующие пытаются потеснить бойцов нацгвардии и полиции, крича «Позор!» и «Революция!» Взрываются петарды, приехала бригада скорой помощи, сообщает ТАСС.
Часть активистов отправилась на Майдан, толпа прорвала ограждения полиции и прошла на площадь. Полицейские пытаются сдержать протестующих возле отеля «Днепр» на Европейской площади.
Руководитель патрульной полиции Киева Александр Фацевич заявил «Радио Свобода», что сотрудники нацполиции охраняют общественный порядок и силу к протестующим пока не применяют. «Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил», — сказал Фацевич.
Сегодня в Киеве около тысячи человек собрались на площади Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших три года назад в результате трагических событий на Майдане. Среди них были и представители так называемых добровольческих батальонов, организовавших 25 января блокаду поставок угля из Донбасса. Около 500 человек с митинга двинулись к администрации президента Украины с требованием от властей поддержать блокаду Донбасса.
чрезвычайные меры в энергетике — в стране в разгар отопительного сезона начались веерные отключения света и отопления.
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