На востоке Москвы неизвестные на автомобилях похитили двоих мужчин

Столичные полицейские разыскивают неизвестных, похитивших двух мужчин на Щелковском шоссе в Москве.
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, жертвами похищения стали двое мужчин.
Источник: «Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин».
По словам источника, в связи с инцидентом в столице введен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов ищут два автомобиля — серебристый Ford Focus и Volvo темно-синего цвета.
В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что к ним поступило обращение о похищении двоих человек на Щелковском шоссе. Сейчас данная информация проверяется.
Источник: «Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин».
По словам источника, в связи с инцидентом в столице введен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов ищут два автомобиля — серебристый Ford Focus и Volvo темно-синего цвета.
В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что к ним поступило обращение о похищении двоих человек на Щелковском шоссе. Сейчас данная информация проверяется.
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