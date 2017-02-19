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  • 19.02, 22:39

На востоке Москвы неизвестные на автомобилях похитили двоих мужчин

2 комментария

На востоке Москвы неизвестные на автомобилях похитили двоих мужчин

На востоке Москвы неизвестные на автомобилях похитили двоих мужчин

Столичные полицейские разыскивают неизвестных, похитивших двух мужчин на Щелковском шоссе в Москве.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, жертвами похищения стали двое мужчин.

Источник: «Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин».

По словам источника, в связи с инцидентом в столице введен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов ищут два автомобиля — серебристый Ford Focus и Volvo темно-синего цвета.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что к ним поступило обращение о похищении двоих человек на Щелковском шоссе. Сейчас данная информация проверяется.

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