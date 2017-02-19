Спецслужбы США опровергли связь Трампа с Россией

Спецслужбы США опровергли сообщения СМИ о том, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа контактировали с российской разведкой.
Об этом заявил сегодня в эфире телеканала Fox News начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, комментируя появившуюся на днях статью в New York Times. Ссылаясь на некие анонимные источники, газета утверждала: люди из окружения Трампа вступали в контакты с сотрудниками российских разведслужб в течение года до выборов.
Райнс Прибас: «Я могу заявить вам, мне разрешили сказать это, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением».
Он сказал, что получил эту информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах. Из бесед с ними следует: Трамп никак не связан с Россией, а в статье New York Times приведены недостоверные факты.
Чиновник Белого дома отметил, что газета фактически обвинила Трампа в государственной измене.
Райнс Прибас: «Я могу заявить вам, мне разрешили сказать это, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением».
Он сказал, что получил эту информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах. Из бесед с ними следует: Трамп никак не связан с Россией, а в статье New York Times приведены недостоверные факты.
Чиновник Белого дома отметил, что газета фактически обвинила Трампа в государственной измене.
Комментарии