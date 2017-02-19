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  • 19.02, 20:03

Спецслужбы США опровергли связь Трампа с Россией

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Спецслужбы США опровергли связь Трампа с Россией

Спецслужбы США опровергли связь Трампа с Россией

Спецслужбы США опровергли сообщения СМИ о том, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа контактировали с российской разведкой.

Об этом заявил сегодня в эфире телеканала Fox News начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, комментируя появившуюся на днях статью в New York Times. Ссылаясь на некие анонимные источники, газета утверждала: люди из окружения Трампа вступали в контакты с сотрудниками российских разведслужб в течение года до выборов.

Райнс Прибас: «Я могу заявить вам, мне разрешили сказать это, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением».

Он сказал, что получил эту информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах. Из бесед с ними следует: Трамп никак не связан с Россией, а в статье New York Times приведены недостоверные факты.

Чиновник Белого дома отметил, что газета фактически обвинила Трампа в государственной измене.

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