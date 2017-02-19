Ничего личного: как соцсети разрушают браки и карьеры

Счет за такси как улика в суде, фотографии из отпуска — как повод для отставки главы разведки. Все, что попадает в соцсети, остается там навечно. Ничего личного: как пятиминутный чат с незнакомцем может разрушить вашу жизнь навсегда?

Виртуальное общение часто разрушает реальную жизнь. Интернет помнит все. Корреспондент НТВ Дина Иванова закрыла свой профиль в соцсетях, хотя специалисты ей уже объяснили: соцсети разрушают жизнь, но только тем, кто ведет себя глупо в реальности.



Он в Москве. Она в Астане. Алексей и Ирина могли и не встретиться никогда, если бы за тысячи километров не сработало онлайн притяжение.



Алексей Рыжов, солист группы «Дискотека Авария»: «Можно же укрупнить, посмотреть — ничего такая».



Ирина Рыжова, супруга Алексея Рыжова: «И потом по соцсетям можно составить какой-то психологический портрет человека».



Неделя переписки — сообщения, лайки, смайлы. И солист группы «Дискотека Авария» уже летел в Казахстан. Перед предложением, от которого девушка не смогла отказаться, были несколько лет личного общения. Но виртуальную встречу они и сегодня называют судьбоносной.



Красивая история Ирины и Алексея, скорее, исключение. Только 5% виртуальных романов приводят к реальным. Количество созданных семей после онлайн-общения и вовсе на уровне статистической погрешности. Гораздо более впечатляющие цифры по разрывам отношений, причиной которых в США, например, в 60% случаев становятся социальные сети. Повод в масштабах реальной жизни может и незначительный, но в виртуальной приравнивается к измене — указал статус «Все сложно», лайкнул эффектное фото коллеги. Здесь каждый сам делает выбор — устроить онлайн-слежку или выйти из соцсетей и просто поговорить о существующих проблемах.



Лена Фейгин, психолог: «Раньше сложнее, наверное, было вычислить, что же происходит с человеком и куда растрачивается его энергия и эмоции, если не на нас, любимых. А сейчас зашел в социальные сети и увидел, кому же твой партнер ставит лайки».



Геолокации, комментарии, список друзей — из соцсетей о человеке сегодня можно узнать практически все. С кем общается, где находится, о чем думает — каждый как на ладони. Легко манипулировать и даже шантажировать. Существуют компании, которые занимаются сбором и продажей онлайн-компроматов.



Фото в соцсетях, например, стали поводом для увольнения судьи в Бурятии. А карьеру британского разведчика разрушила его супруга — выложила в открытый доступ фотосессию из отпуска, это посчитали угрозой национальной безопасности. Через популярные соцсети террористы давно вербуют сторонников. Онлайн пространство — мощнейший информационный ресурс и в то же время ящик Пандоры, который неизвестно кто и когда откроет.



Даже просто вызывая машину через Интернет, нельзя быть уверенным, что тайное в какой-то момент не станет явным. Во Франции бизнесмен уже судится с мобильным приложением, предоставляющим услуги такси. Мужчина использовал его часто и один раз в свой профиль зашел с телефона жены. Программу, вроде бы, закрыл, но из-за технического сбоя данные о поездках все равно продолжала получать супруга. Наблюдая за перемещениями мужа, она заподозрила измену и подала на развод. И теперь француз требует от компании возместить моральный ущерб, который он оценил в 45 миллионов евро.



Адвокат Дмитрий Ярошенко рассказывает, что в его юридической практике каждый пятый развод виртуально обоснован. Вспоминает одно из недавних дел, тогда супругов разлучил прямой эфир — новая функция в популярной соцсети. Подробнее — в репортаже НТВ.