Германия готовится депортировать рекордное число мигрантов

В 2017 году из Германии будет депортировано рекордное количество мигрантов.
Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag сообщил Петер Альтмайер — руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель. По словам Альтмайера, из 700 тысяч запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, не были удовлетворены 300 тысяч. Теперь Берлин ждет, что эти 300 тысяч приезжих будут высланы из страны. Они должны вернуться как можно скорее, иначе «пострадает репутация государства», отметил Альтмайер.
Напомним, в начале февраля стало известно, что Германия разработала план по ускоренной депортации тех, кому было отказано в получении статуса беженца. В частности, власти ФРГ намерены создать специальные «депортационные центры» для систематизации отправки людей домой. Также предлагается финансово поощрять тех, кто решил добровольно вернуться на родину (на это выделено 40 млн евро), и усиливать давление на руководство стран, которые отказываются принимать своих граждан.
добровольно покинуть Германию.
Напомним, в начале февраля стало известно, что Германия разработала план по ускоренной депортации тех, кому было отказано в получении статуса беженца. В частности, власти ФРГ намерены создать специальные «депортационные центры» для систематизации отправки людей домой. Также предлагается финансово поощрять тех, кто решил добровольно вернуться на родину (на это выделено 40 млн евро), и усиливать давление на руководство стран, которые отказываются принимать своих граждан.
добровольно покинуть Германию.
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