Трамп начал перенимать риторику Обамы в отношении России

Судя по всему, Дональда Трампа не знает ни Америка, ни Россия — все отталкиваются только от рассуждений о его непредсказуемости и зверином чутье на сделки. Глядя на события прошедшей недели, можно заменить большие перемены и в отношении Трампа к России и России к Трампу.
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Если сначала кто-то наивно думал, что вот-вот — и мы ринемся навстречу, то сейчас уже понятно — торопиться надо медленно. Ведь сначала казалось — то, что у Трампа нет заготовленного русского досье, — это хорошо. Но нет. Вакуум заполнился инерцией — и Трамп начал откатываться на старые позиции и сползать в риторику кабинета Обамы. И в каком-то бешеном ритме посыпались заявления — в вопросе Крыма Обама слишком мягок, нужно решить проблему с Украиной, сотрудничать по ИГИЛ — но не вмешивать в это Иран.
Москва предложила свое поле для сотрудничества — как раз борьбу с ИГИЛ, продление договора по СНВ и сотрудничество с НАТО. И получается, что идти навстречу друг другу с конкурирующими повестками — глупо. Получается, и со встречей первых лиц торопиться не будут. И поэтому знакомство Лаврова и Тиллерсона — это обмен любезностями в стиле «будем искать», а уж никак не обсуждение, когда и как сойдутся Путин и Трамп.
То же самое — и на встрече начальников Генштабов. В Минобороны и Пентагоне рассчитывали, что обсудят перспективы взаимодействия и координацию в Сирии, но перед встречей было заявление министра обороны Мэттиса: переговоры с Россией надо вести с позиции силы. Шойгу попросил разъяснить позицию. Ответ Мэттиса — по политике дружить согласны, к военному сотрудничеству не готовы. И добавил, что главными угрозами НАТО являются терроризм и агрессивные действия России.
В какой единственной сфере остается возможность для сотрудничества России и США — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Москва предложила свое поле для сотрудничества — как раз борьбу с ИГИЛ, продление договора по СНВ и сотрудничество с НАТО. И получается, что идти навстречу друг другу с конкурирующими повестками — глупо. Получается, и со встречей первых лиц торопиться не будут. И поэтому знакомство Лаврова и Тиллерсона — это обмен любезностями в стиле «будем искать», а уж никак не обсуждение, когда и как сойдутся Путин и Трамп.
То же самое — и на встрече начальников Генштабов. В Минобороны и Пентагоне рассчитывали, что обсудят перспективы взаимодействия и координацию в Сирии, но перед встречей было заявление министра обороны Мэттиса: переговоры с Россией надо вести с позиции силы. Шойгу попросил разъяснить позицию. Ответ Мэттиса — по политике дружить согласны, к военному сотрудничеству не готовы. И добавил, что главными угрозами НАТО являются терроризм и агрессивные действия России.
В какой единственной сфере остается возможность для сотрудничества России и США — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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