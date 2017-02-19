Во Франции злоумышленник устроил резню на улице, трое ранены

На юге Франции в городе Монтобане злоумышленник напал на прохожих. Мужчина, вооруженный ножом, ранил трех человек.
О нападении на прохожих на юге Франции сообщил сегодня телеканал France 24. По информации журналистов, в городе Монтоблан на прохожих напал мужчина с ножом. В результате трое человек получили ранения. Информации о тяжести нанесенных злоумышленником травм пока не поступало.
Сообщается, что прибывшие на место ЧП полицейские открыли огонь по нападавшему. В ходе операции преступник был нейтрализован. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что прибывшие на место ЧП полицейские открыли огонь по нападавшему. В ходе операции преступник был нейтрализован. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
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