В Мюнхене вспомнили слова Путина про угрозу однополярного мира

Как пошутила глава европейской внешней политики Фредерика Могерини, все мы живем во времени, называемом предсказуемой непредсказуемостью, то есть в хаосе. Уникальный по своему составу форум в Мюнхен предпринимает каждый год настоящий мозговой штурм, пытаясь угадать вектор развития и дать ответ на тревожащие всех вопросы.

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Обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, послушав доклад, пообщался с политиками в кулуарах мюнхенской конференции.



Во многом пророческими оказались оценки, сделанные президентом Путиным 10 лет назад на ежегодной мюнхенской конференции по безопасности. Его речь с критикой однополярного мира многие на Западе называли началом новой холодной войны, вызовом и угрозой. Но Путин оказался прав.



Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Главный смысл его послания заключался в необходимости отказа от односторонних действий и перехода к честному, взаимоуважительному сотрудничеству на основе международного права, совместной оценки глобальных проблем и совместной выработки коллективных решений. Между тем высказанные тогда предостережения о пагубных последствиях попыток препятствовать становлению полицентричного мира, к сожалению, стали действительностью».



Вольфганг Шюссель: в 2000 — 2007 годах федеральный канцлер Австрии: «Я помню эту речь. Многое из того, что он тогда предсказал, стало, к сожалению, реальностью. Мы находимся в такой ситуации, когда вместо „глобального порядка“ мы наблюдаем „глобальный беспорядок“, когда, собственно говоря, нет больше ни гегемона, ни действенного общего руководства. Хорошо, что сюда прибыл генеральный секретарь ООН Гуттереш. Будем надеяться, что европейцы, русские, американцы, ООН еще не утратили возможность договариваться друг с другом».



Несмотря на успокаивающие заявления ближайшего окружения Трампа, сделанные в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof, мол, Америка всегда будет верным другом Европы, в Германии продолжают гадать, как все же Трамп будет вести дела с Россией. Фактически на американского президента на конференции оказывалось давление: никакой самостоятельности в этом вопросе, никаких действий в одиночку, за спиной или через голову союзников. Иначе все будет хуже.



Ноам Хомски, политолог: «На месте Латвии или Литвы я бы очень волновался по поводу наращивания сил НАТО у российских границ. Никаких признаков того, что Россия собирается на кого-то напасть, мы не видим, даже в случае с политикой России в отношении Украины. Это была просто ответная реакция на переворот, в результате которого в стране сменилось правительство. И не будем забывать, что Украину неоднократно призывали присоединиться к НАТО».



Владимир Кондратьев: «Вы видите шанс разрешить украинский кризис, скажем, еще в этом году?»



Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ: «Вопрос в том, что понимается под решением. Наша первоочередная цель состоит в том, чтобы улучшить условия жизни людей в Восточной Украине. Там три миллиона человека нуждаются в гуманитарной помощи. Конфликтующие стороны должны с помощью наблюдательной миссии ОБСЕ эффективно разводиться, и если в результате будет соблюдаться долговременное перемирие, то это будет значительным продвижением вперед».



Жан-Марк Эйро, глава МИД Франции: «Альтернативы (минским соглашениям) нет, и есть обязательство Франции и Германии сделать все, чтобы каждый раз, когда это необходимо, подталкивать стороны — украинскую и российскую — делать все, чтобы эти минские соглашения были реализованы».



Нет сомнений. Украина — главный фактор, мешающий взаимопониманию. Как истинная немка, канцлер Ангела Меркель дисциплинировано придерживается надуманного постулата: санкции будут сняты только после выполнения Россией минских соглашений. Тем не менее даже на фоне напряженности она высказывается в пользу сотрудничества с Россией. Подробнее — в материале НТВ.