Смена власти: как новые губернаторы обустраиваются в российских регионах

За последнее время Владимир Путин поменял пять губернаторов — троих на этой неделе, двоих — на прошлой. Ушедших в добровольную отставку президент поблагодарил, отметил, что их опыту найдется достойное применение, и перешел к наставлениям вновь назначенным. Пять новых губернаторов отправились обустраивать свои регионы. В Кремле говорят — это естественный процесс обновления власти.

На посты новых губернаторов назначили молодых, поработавших в федеральных командах, не связанных ни с местными элитами, ни со скандалами и имеющих достаточный драйв для работы. В Новгородскую область отправлен Андрей Никитин, 37 лет, был главой Агентства стратегических инициатив. В Пермский край — Максим Решетников, 37 лет, возглавлял департамент развития Москвы. В Рязанскую область — Николай Любимов, 45 лет, депутат Госдумы. В Бурятию — Алексей Цыденов, 40 лет, работал замминистра транспорта. В Карелию — Артур Парфенчиков, 52 года, был главой судебных приставов.



Насколько эффективно обновилась власть, можно будет понять уже месяца через три. Сейчас ясно, что легко новым губернаторам не будет — майские указы выполнены по регионам в лучшем случае на 70%. Самые плохие показатели — по медицине, в образовании — чуть легче, но тоже отставание почти у всех, а еще — рабочие места, пенсии, ЖКХ. А новые губернаторы отправились на вверенные участки работы буквально из президентского кабинета.



Так, Андрею Никитину, возглавившему Новгородскую область, досталось самое что ни на есть хрестоматийное наследство. И предшественник проработал достойно на своем месте, бюджет выполнял, но в рост не шел, и конфликт с мэром региональной столицы был, и к некоторым замам его есть вопросы у компетентных органов. И сам регион — место древнейших инноваций со времен новгородского вече.



Вместе с Андреем Никитиным в Новгородскую область отправилась ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова, которая выяснила, с чем новому главе региона придется работать в первую очередь.

