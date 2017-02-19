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  • 19.02, 22:38
Новое лицо российской безработицы: жертвой кризиса стал офисный планктон. безработица, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новое лицо российской безработицы: жертвой кризиса стал офисный планктон

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Новое лицо российской безработицы: жертвой кризиса стал офисный планктон

Новое лицо российской безработицы: жертвой кризиса стал офисный планктон

Новое лицо российской безработицы: жертвой кризиса стал офисный планктон

    Российский рынок труда так и не вышел из кризиса. Каждый четвертый за год так или иначе поменял работу или искал ее. В Петербурге объявлены массовые увольнения — 604 компании, больше 5 тысяч человек. Кого могут уволить уже завтра и где найти новую работу?

    Рабочие больше не митингуют у закрытых заводских проходных, как это было в 90-х. С тех пор безработица сократилась до 5 процентов с небольшим, но поменялась ее социальная структура.

    Ольга Ванина, соискатель: «У меня два высших образования, но первое не совсем востребовано. Поэтому вынуждена была переквалифицироваться в финансовом направлении. Все становились бухгалтерами, кассирами и так далее. Сейчас я без работы вот уже более года. Я работала в аудиторской компании, но она не выдержала конкуренции».

    В «тучные» годы многие фирмы обросли всякими вспомогательными аналитическими подразделениями, бал правили юристы и экономисты. Они и сейчас нужны, но с высочайшей квалификацией и не в таком количестве.

    Алена Владимирская, карьерный консультант: «Когда возникает кризис — сбрасывай все, что не приносит сейчас денег. Все эти компании или департаменты, которые были созданы на будущий рост, на какие-то новые инновационные проекты, на дальнейшую капитализацию — все это было сброшено».

    Сокращения выкосили банковский сектор, некоторые государственные службы и масс-медиа. При том, что безработица вроде бы не растет, количество «хроников» — людей, чей поиск нового места службы затянулся на многие месяцы, — увеличилось.

    Лариса Непочатых, заместитель директора Центра занятости: «Пособие по безработице в городе Москве состоит из двух частей — федеральная часть и доплачивает еще Москва. Если мы говорим о максимальной, это примерно чуть больше семь тысяч. Если минимально, то это около трех тысяч».

    По России цифры еще скромнее. Потолок — четыре с половиной тысячи, минималка — 850 рублей. Помыкавшись некоторое время в ожидании «жирного» предложения, некоторые бывшие «топы» отчаиваются и клюют на удочку мошенников. Реклама в Интернете, газетные объявления о сумасшедшем заработке «на дому» — это крючок. Если вам не предлагают подписать договор о трудоустройстве, а вместо этого заставляют заплатить за методические брошюрки, поработать на испытательном сроке без зарплаты, купить оборудование типа лотков для выращивания шампиньонов в туалете и прочее — нужно смело говорить «до свидания». Тем более что официальных вакансий вокруг хватает.

    Разумеется, массово переучивать офисный планктон в крановщиков-бульдозеристов трудно. И хотя рабочих вакансий на рынке сейчас больше, чем предложений для менеджеров, они тоже могут подыскать место по специальности. Считается, что поиски новой работы наиболее результативны в первые три месяца вынужденного отпуска, потом человек «скисает». Надо не стесняться и тормошить знакомых, вдруг помогут. Трудоустройство «по блату» у нас до сих пор весьма популярно и эффективно. Впрочем, следует понимать, что работодатель сейчас избалован обилием соискателей и норовит урезать зарплату процентов на тридцать от того, что Вы получали раньше на такой же должности. По статистике, до 80 процентов безработных, вставших на биржу труда, вскоре трудоустраиваются.

    Подробности — в репортаже корресподента НТВ Романа Соболя.

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