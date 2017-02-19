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  • 19.02, 20:03

Экс-премьер Италии Маттео Ренци ушел с поста лидера правящей партии

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Экс-премьер Италии Маттео Ренци ушел с поста лидера правящей партии

<nobr>Экс-премьер</nobr> Италии Маттео Ренци ушел с поста лидера правящей партии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци подал в отставку с поста секретаря правящей Демократической партии.

О своем решении политик объявил на Национальной ассамблее организации, которая проходит в воскресенье в Риме. Как сообщает РИА Новости, Ренци покидает пост под нажимом внутренней партийной оппозиции, угрожавшей расколом организации.

Маттео Ренци: «Слово „раскол“ делает мне больно, но шантаж еще хуже. Недопустимо, чтобы работа партии прекращалась из-за диктатуры меньшинства».

Согласно уставу партии, после отставки ее секретаря ассамблея может избрать нового лидера уже в воскресенье, иначе возникнет необходимость во внеочередном общенациональном съезде в течение четырех месяцев.

Угроза распада Демократической партии была спровоцирована критикой курса, проводимого Ренци после политического поражения на референдуме в декабре.

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