Экс-премьер Италии Маттео Ренци ушел с поста лидера правящей партии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци подал в отставку с поста секретаря правящей Демократической партии.

О своем решении политик объявил на Национальной ассамблее организации, которая проходит в воскресенье в Риме. Как сообщает РИА Новости, Ренци покидает пост под нажимом внутренней партийной оппозиции, угрожавшей расколом организации.



Маттео Ренци: «Слово „раскол“ делает мне больно, но шантаж еще хуже. Недопустимо, чтобы работа партии прекращалась из-за диктатуры меньшинства».



Согласно уставу партии, после отставки ее секретаря ассамблея может избрать нового лидера уже в воскресенье, иначе возникнет необходимость во внеочередном общенациональном съезде в течение четырех месяцев.



Угроза распада Демократической партии была спровоцирована критикой курса, проводимого Ренци после политического поражения на референдуме в декабре.