«Что он курит?»: шведов удивило заявление Трампа о теракте в их стране

Жители Швеции высмеяли президента США Дональда Трампа, который сообщил о теракте в их стране, которого не было.
Жители Швеции недоумевают по поводу заявления американского лидера о якобы произошедшем теракте в их стране.
Как сообщает Associated Press, президент США Дональд Трамп, выступая с речью о терактах в Европе во Флориде, обронил: «Посмотрите, что произошло прошлым вечером в Швеции!»
Шведы тут же откликнулись в соцсетях, пытаясь выяснить, что именно случилось в их стране. Удивление выразили и политики. Бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт написал в своем Twitter: «Швеция? Теракт? Что он курит? Число вопросов растет».
Местные СМИ провели свое расследование, но нашли лишь предупреждения от спасателей о лавине, полицейскую погоню за пьяным водителем и сообщение о госпитализации мужчины с сильными ожогами. Терактов не было.
Как сообщает Associated Press, президент США Дональд Трамп, выступая с речью о терактах в Европе во Флориде, обронил: «Посмотрите, что произошло прошлым вечером в Швеции!»
Шведы тут же откликнулись в соцсетях, пытаясь выяснить, что именно случилось в их стране. Удивление выразили и политики. Бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт написал в своем Twitter: «Швеция? Теракт? Что он курит? Число вопросов растет».
Местные СМИ провели свое расследование, но нашли лишь предупреждения от спасателей о лавине, полицейскую погоню за пьяным водителем и сообщение о госпитализации мужчины с сильными ожогами. Терактов не было.
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