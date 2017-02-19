Борьба за души самых молодых: как боевики ИГИЛ вербуют юных и доверчивых

Исламский терроризм не только молодеет, но и меняет форму. Даже на Сахалине нашлись желающие примкнуть к исламистам из Азии. Там задержали четверых узбеков, зарабатывавших деньги на поездку в Сирию. Одни готовились встать под черные знамена, другие их спасали и, не дожидаясь помощи, вели свою борьбу с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».
Может показаться, что немного нервный 18-летний Магомед не отличается от своих сверстников: после школы пошел учиться в ПТУ, выгнали, пришлось ремонтировать квартиры. А потом юноша решил стать смертником и подорвать себя на полицейском посту в Дагестане.
Магомед: «Я в Интернете насмотрелся видео, где делают самоподрывы, смотрел, что бывает за это, какая награда. И это меня подтолкнуло. Я был согласен совершить самоподрыв».
Исмаилу тоже 18 лет, и он вполне спокойно говорит о казнях, которые практикуют в ИГИЛ.
Исмаил: «Даже если сжигали и отрезали головы, это не причина отказаться от этой идеи».
Нариману — 24. В ИГИЛ его привел старший брат. В Дагестане Нариман подрывал и расстреливал полицейских, а заодно убивал лесников, чтобы люди боялись в лес заходить. Таков был приказ эмира.
Нариман: «Если отдает приказ, то ты должен обязательно его выполнить, иначе будет шариатский суд».
Эти молодые дагестанцы не находили себе места в жизни. И если родители называли их бездельниками, то боевики ИГИЛ — братьями. И посылали их убивать.
Лейлу в Сирию отвез муж-чеченец. Она была на втором месяце беременности. Муж говорил, что едут воевать за веру, там сразу им дадут хорошую квартиру. Жили в многоэтажке, пока муж не погиб в бою во время атаки на курдское ополчение. Лейла не выходила из квартиры и носила траур 4 месяца и 10 дней. Как и в истории с Варварой Карауловой, возвращать домой Лейлу пришлось родителям. Из Сирии ее вывезла мать, заплатив выкуп.
Лейла: «Там были девушки, которые реально страдали. В невыносимых условиях жили вторые, третьи жены».
Больше всего Лейлу поразила антисанитария в подконтрольных ИГИЛ больницах. Место казни, где неверным отрубали головы, было в нескольких кварталах.
Лейла: «Несколько домов многоэтажных… И там все русскоязычные. Все в шаговой доступности, все магазины, все есть для жизни — еда, одежда».
Сейчас Лейла больше всего боится, что родственники мужа заберут у нее сына. В Сирию воевать на стороне ИГИЛ едут со всего света люди, которые не смогли найти себя, — разочарованные, озлобленные на весь мир, откровенные неудачники.
Немцы приводят классический пример рэпера Кусперта, его еще звали Deso Dogg. Его отец родом из Ганы, мать — немка, отчим — американский военный. Не найдя себя в немецком обществе, молодой человек принял ислам, уехал в Сирию, отрезал головы и был убит во время авианалета. Боевики ИГИЛ использовали его для рекламной кампании, рассчитанной на немецкоязычную аудиторию.
Другой пример — 80-летний уйгур Мухаммед Амин из китайской провинции Синьцзян. Эта реклама рассчитана на азиатскую часть мира. Китайские уйгуры-мусульмане в последнее время стали пополнять формирования ИГИЛ.
Во время пятничного намаза в мемориальной мечети на Поклонной горе имам Шамиль Аляутдинов зачитывает и объясняет главы Корана. Его проповеди в Интернете регулярно смотрят более 400 тысяч уникальных пользователей. Сам имам говорит, что вербовщики ИГИЛ сейчас активно используют Интернет, фактически манипулируя молодыми мусульманами.
Шамиль Аляутдинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе: «Выстраивается так общение с наставником через Интернет, что все лекции приходят в ночное время, когда заложить информацию на подсознательном уровне человеку и потом манипулировать им намного проще. Человек после работы, уставший, с ним работают месяц, два, три, потом он становится машиной, которая куда скажут, туда и пойдет…»
Однажды к имаму привели, как он говорит, «молодую девушку со стеклянными глазами». Вербовали ее полгода. А когда девушку удалось освободить, то вербовщики выставили ее родителям счет. Оказывается, каждая жертва имеет свою цену.
Роман Силантьев, историк религии, исламовед: «Главный контингент для любой секты — люди, у которых жизнь складывается не очень, но им кажется, что они достойны гораздо большего. К ним приходит любой вербовщик, будь то боевик ИГИЛ, сайентолог или кришнаит, и говорит „я вижу в тебе избранного, мы построим свой новый мир“».
Кроме Интернета, который в последнее время стал самым эффективным инструментом для вербовщиков ИГИЛ, они не забывают и старые, проверенные средства — личные встречи, на которых убеждают молодых мусульман в том, что защищать истинный ислам можно только в Сирии.
Мусульмане, которые приходят на намаз к Шамилю Аляутдинову, считают, что ислам тут ни при чем. Борьба идет за души самых молодых. Молодежь в рядах ИГИЛ — это 80% потенциальных смертников. И именно на них рассчитан весь медиаресурс. Век профессиональных террористов сменился подготовкой зомбированных любителей. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Магомед: «Я в Интернете насмотрелся видео, где делают самоподрывы, смотрел, что бывает за это, какая награда. И это меня подтолкнуло. Я был согласен совершить самоподрыв».
Исмаилу тоже 18 лет, и он вполне спокойно говорит о казнях, которые практикуют в ИГИЛ.
Исмаил: «Даже если сжигали и отрезали головы, это не причина отказаться от этой идеи».
Нариману — 24. В ИГИЛ его привел старший брат. В Дагестане Нариман подрывал и расстреливал полицейских, а заодно убивал лесников, чтобы люди боялись в лес заходить. Таков был приказ эмира.
Нариман: «Если отдает приказ, то ты должен обязательно его выполнить, иначе будет шариатский суд».
Эти молодые дагестанцы не находили себе места в жизни. И если родители называли их бездельниками, то боевики ИГИЛ — братьями. И посылали их убивать.
Лейлу в Сирию отвез муж-чеченец. Она была на втором месяце беременности. Муж говорил, что едут воевать за веру, там сразу им дадут хорошую квартиру. Жили в многоэтажке, пока муж не погиб в бою во время атаки на курдское ополчение. Лейла не выходила из квартиры и носила траур 4 месяца и 10 дней. Как и в истории с Варварой Карауловой, возвращать домой Лейлу пришлось родителям. Из Сирии ее вывезла мать, заплатив выкуп.
Лейла: «Там были девушки, которые реально страдали. В невыносимых условиях жили вторые, третьи жены».
Больше всего Лейлу поразила антисанитария в подконтрольных ИГИЛ больницах. Место казни, где неверным отрубали головы, было в нескольких кварталах.
Лейла: «Несколько домов многоэтажных… И там все русскоязычные. Все в шаговой доступности, все магазины, все есть для жизни — еда, одежда».
Сейчас Лейла больше всего боится, что родственники мужа заберут у нее сына. В Сирию воевать на стороне ИГИЛ едут со всего света люди, которые не смогли найти себя, — разочарованные, озлобленные на весь мир, откровенные неудачники.
Немцы приводят классический пример рэпера Кусперта, его еще звали Deso Dogg. Его отец родом из Ганы, мать — немка, отчим — американский военный. Не найдя себя в немецком обществе, молодой человек принял ислам, уехал в Сирию, отрезал головы и был убит во время авианалета. Боевики ИГИЛ использовали его для рекламной кампании, рассчитанной на немецкоязычную аудиторию.
Другой пример — 80-летний уйгур Мухаммед Амин из китайской провинции Синьцзян. Эта реклама рассчитана на азиатскую часть мира. Китайские уйгуры-мусульмане в последнее время стали пополнять формирования ИГИЛ.
Во время пятничного намаза в мемориальной мечети на Поклонной горе имам Шамиль Аляутдинов зачитывает и объясняет главы Корана. Его проповеди в Интернете регулярно смотрят более 400 тысяч уникальных пользователей. Сам имам говорит, что вербовщики ИГИЛ сейчас активно используют Интернет, фактически манипулируя молодыми мусульманами.
Шамиль Аляутдинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе: «Выстраивается так общение с наставником через Интернет, что все лекции приходят в ночное время, когда заложить информацию на подсознательном уровне человеку и потом манипулировать им намного проще. Человек после работы, уставший, с ним работают месяц, два, три, потом он становится машиной, которая куда скажут, туда и пойдет…»
Однажды к имаму привели, как он говорит, «молодую девушку со стеклянными глазами». Вербовали ее полгода. А когда девушку удалось освободить, то вербовщики выставили ее родителям счет. Оказывается, каждая жертва имеет свою цену.
Роман Силантьев, историк религии, исламовед: «Главный контингент для любой секты — люди, у которых жизнь складывается не очень, но им кажется, что они достойны гораздо большего. К ним приходит любой вербовщик, будь то боевик ИГИЛ, сайентолог или кришнаит, и говорит „я вижу в тебе избранного, мы построим свой новый мир“».
Кроме Интернета, который в последнее время стал самым эффективным инструментом для вербовщиков ИГИЛ, они не забывают и старые, проверенные средства — личные встречи, на которых убеждают молодых мусульман в том, что защищать истинный ислам можно только в Сирии.
Мусульмане, которые приходят на намаз к Шамилю Аляутдинову, считают, что ислам тут ни при чем. Борьба идет за души самых молодых. Молодежь в рядах ИГИЛ — это 80% потенциальных смертников. И именно на них рассчитан весь медиаресурс. Век профессиональных террористов сменился подготовкой зомбированных любителей. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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