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  • 19.02, 17:12
США: усилия Москвы привели к деэскалации конфликта в Сирии. войны и вооруженные конфликты, Германия, дипломатия, переговоры, Сирия, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

США: усилия Москвы привели к деэскалации конфликта в Сирии

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США: усилия Москвы привели к деэскалации конфликта в Сирии

США: усилия Москвы привели к деэскалации конфликта в Сирии

    Обстановку в Сирии и Донбассе обсудили на заседании глав МИД «нормандской четверки» на полях международного саммита по безопасности в Мюнхене.

    Как отметил Сергей Лавров, хоть крупных результатов в выполнении существующих договоренностей нет, встречу закончили в небольшом позитиве. Уже в понедельник должен вступить в силу режим прекращения огня, начнется отвод тяжелых вооружений в те места, где им положено находиться. Кроме того, на линии соприкосновения будут созданы зоны безопасности.

    Также Москва рассчитывает, что Киев и республики договорятся о новом обмене пленными. Но главной стала тема блокады Донбасса. Участники «нормандской четверки» сообщили, что работа над дорожной картой урегулирования ситуации в Донбассе продолжится в ближайшее время.

    На полях конференции поднималась и тема урегулирования сирийского кризиса. Штаты признали, что усилия России привели к некоторой деэскалации конфликта в САР. Об этом заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». По словам Бретта Макгерка, это открывает новые возможности для сотрудничества Вашингтона и Москвы, хотя добиться тесного взаимодействия будет трудно.

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