США: усилия Москвы привели к деэскалации конфликта в Сирии

Обстановку в Сирии и Донбассе обсудили на заседании глав МИД «нормандской четверки» на полях международного саммита по безопасности в Мюнхене.
Как отметил Сергей Лавров, хоть крупных результатов в выполнении существующих договоренностей нет, встречу закончили в небольшом позитиве. Уже в понедельник должен вступить в силу режим прекращения огня, начнется отвод тяжелых вооружений в те места, где им положено находиться. Кроме того, на линии соприкосновения будут созданы зоны безопасности.
Также Москва рассчитывает, что Киев и республики договорятся о новом обмене пленными. Но главной стала тема блокады Донбасса. Участники «нормандской четверки» сообщили, что работа над дорожной картой урегулирования ситуации в Донбассе продолжится в ближайшее время.
На полях конференции поднималась и тема урегулирования сирийского кризиса. Штаты признали, что усилия России привели к некоторой деэскалации конфликта в САР. Об этом заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». По словам Бретта Макгерка, это открывает новые возможности для сотрудничества Вашингтона и Москвы, хотя добиться тесного взаимодействия будет трудно.
Также Москва рассчитывает, что Киев и республики договорятся о новом обмене пленными. Но главной стала тема блокады Донбасса. Участники «нормандской четверки» сообщили, что работа над дорожной картой урегулирования ситуации в Донбассе продолжится в ближайшее время.
На полях конференции поднималась и тема урегулирования сирийского кризиса. Штаты признали, что усилия России привели к некоторой деэскалации конфликта в САР. Об этом заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». По словам Бретта Макгерка, это открывает новые возможности для сотрудничества Вашингтона и Москвы, хотя добиться тесного взаимодействия будет трудно.
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