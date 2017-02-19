Пьяный стрелок у зеленоградского ночного клуба попал в объектив камеры

Стрелка, который этим утром ранил женщину у зеленоградского ночного клуба, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Злоумышленником оказался житель Ярославской области. Известно, что он обиделся на охранников, которые не пустили его в заведение, достал из багажника обрез и начал методично расстреливать припаркованные автомобили.
Происходящее у стен ночного клуба сняли камеры наблюдения. На записи видно, как один смельчак пытается отобрать оружие у преступника, но тот вырывается и продолжает стрельбу. Шальная пуля ранила женщину в плечо, пострадавшая находится в больнице.
Сообщается, что задержанному 37 лет, он был неоднократно судим. Пальбу у зеленоградского ночного клуба мужчина устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Происходящее у стен ночного клуба сняли камеры наблюдения. На записи видно, как один смельчак пытается отобрать оружие у преступника, но тот вырывается и продолжает стрельбу. Шальная пуля ранила женщину в плечо, пострадавшая находится в больнице.
Сообщается, что задержанному 37 лет, он был неоднократно судим. Пальбу у зеленоградского ночного клуба мужчина устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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