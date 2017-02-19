Сводный детско-молодежный духовой оркестр выступил на Поклонной горе

Сегодня в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе звучали бравые военные марши и музыка, которую каждый узнает буквально с нескольких нот.
«Гимн Москвы», «Славься!» и «День Победы» исполнил самый большой в истории России сводный детско-молодежный духовой оркестр, насчитывающий более 800 юных музыкантов. К выступлению, посвященному Дню защитника Отечества, присоединились и взрослые — солисты ансамбля Российской армии имени Александрова и Государственный духовой оркестр России.
Все вместе они почтили память музыкантов Государственного духового оркестра СССР, ушедших в ополчение и погибших 75 лет назад в Битве за Москву, а также всех жертв авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря прошлого года. Эта трагедия унесла жизни артистов ансамбля Александрова. В память о погибшем там военном дирижере Валерии Халилове музыканты исполнили несколько сочиненных им произведений.
Все вместе они почтили память музыкантов Государственного духового оркестра СССР, ушедших в ополчение и погибших 75 лет назад в Битве за Москву, а также всех жертв авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря прошлого года. Эта трагедия унесла жизни артистов ансамбля Александрова. В память о погибшем там военном дирижере Валерии Халилове музыканты исполнили несколько сочиненных им произведений.
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