Сотрудники Росгвардии со стрельбой и погоней задержали участника побоища на западе Москвы

На западе столицы произошла массовая драка. При задержании одного из участников сотрудникам Росгвардии пришлось открыть огонь.
Как сообщили ТАСС в управлении вневедомственной охраны Росгвардии, массовая драка произошла около 05:00 на Инициативной улице на западе Москвы. На место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве. В ходе разбирательства один из подозреваемых набросился на сотрудника Росгвардии, оттолкнул его, сел в свой автомобиль и попытался скрыться сместа происшествия. При этом он чуть не наехал на правоохранителя. В результате сотруднику Росгвардии пришлось открыть огонь по колесам автомобиля из табельного оружия.
Позже подозреваемый был задержан в парковой зоне. Им оказался 36-летний москвич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела.
Позже подозреваемый был задержан в парковой зоне. Им оказался 36-летний москвич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела.
Комментарии