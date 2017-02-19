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  • 19.02, 17:11

Сотрудники Росгвардии со стрельбой и погоней задержали участника побоища на западе Москвы

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Сотрудники Росгвардии со стрельбой и погоней задержали участника побоища на западе Москвы

Сотрудники Росгвардии со стрельбой и погоней задержали участника побоища на западе Москвы

На западе столицы произошла массовая драка. При задержании одного из участников сотрудникам Росгвардии пришлось открыть огонь.

Как сообщили ТАСС в управлении вневедомственной охраны Росгвардии, массовая драка произошла около 05:00 на Инициативной улице на западе Москвы. На место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве. В ходе разбирательства один из подозреваемых набросился на сотрудника Росгвардии, оттолкнул его, сел в свой автомобиль и попытался скрыться сместа происшествия. При этом он чуть не наехал на правоохранителя. В результате сотруднику Росгвардии пришлось открыть огонь по колесам автомобиля из табельного оружия.

Позже подозреваемый был задержан в парковой зоне. Им оказался 36-летний москвич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела.

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