Восемь тысяч человек прошли крестным ходом в поддержку передачи Исаакия РПЦ

В Северной столице состоялся крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По данным полиции, в нем приняли участие 8 тысяч человек.
Само шествие продолжалось не более часа, после чего верующие начали расходиться. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, а после крестного хода сторонников идеи возвращения собора РПЦ противники этой инициативы строили свою акцию.
В минувшее воскресенье вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около полутора тысяч человек. Затем в тот день вокруг собора выстроились граждане, которым не нравится идея передачи храма РПЦ.
важным для примирения народа событием.
В минувшее воскресенье вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около полутора тысяч человек. Затем в тот день вокруг собора выстроились граждане, которым не нравится идея передачи храма РПЦ.
важным для примирения народа событием.
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