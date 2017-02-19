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  • 19.02, 17:12

Восемь тысяч человек прошли крестным ходом в поддержку передачи Исаакия РПЦ

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Восемь тысяч человек прошли крестным ходом в поддержку передачи Исаакия РПЦ

Восемь тысяч человек прошли крестным ходом в поддержку передачи Исаакия РПЦ

В Северной столице состоялся крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По данным полиции, в нем приняли участие 8 тысяч человек.

Само шествие продолжалось не более часа, после чего верующие начали расходиться. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, а после крестного хода сторонников идеи возвращения собора РПЦ противники этой инициативы строили свою акцию.

В минувшее воскресенье вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около полутора тысяч человек. Затем в тот день вокруг собора выстроились граждане, которым не нравится идея передачи храма РПЦ.

На днях патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возвращение Исаакиевского собора в лоно Русской православной церкви в год 100-летия революции важным для примирения народа событием.

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