Последствия смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве сняли на видео

Стали известны детали автокатастрофы, которую этим утром на западе Москвы устроил водитель Porsche Cayenne.
Дорогой внедорожник, ехавший в сторону Улофа Пальме, у дома №34 по Мосфильмовской улице в 6:50 сбил человека, после чего протаранил несколько с припаркованных машин. Сообщается, что автомобиль наехал на пешехода и несколько десятков метров протащил его на капоте, при этом ни водитель, ни пассажир иномарки в сторону сбитого гражданина даже не посмотрели.
После столкновения с человеком Porsche Cayenne въехал в стоявшие у обочины авто. Когда внедорожник остановился, находившиеся в нем люди скрылись с места происшествия. Оказавшийся под колесами джипа пешеход от полученных травм скончался на месте.
Агентство городских новостей «Москва» разместило видео, снятое на месте катастрофы. На записи виден черный Porsche Cayenne с разбитым лобовым стеклом и открытым капотом. Рядом — протараненный иномаркой белый Volkswagen и другие изуродованные машины. Причины трагедии выясняют столичные инспекторы.
После столкновения с человеком Porsche Cayenne въехал в стоявшие у обочины авто. Когда внедорожник остановился, находившиеся в нем люди скрылись с места происшествия. Оказавшийся под колесами джипа пешеход от полученных травм скончался на месте.
Агентство городских новостей «Москва» разместило видео, снятое на месте катастрофы. На записи виден черный Porsche Cayenne с разбитым лобовым стеклом и открытым капотом. Рядом — протараненный иномаркой белый Volkswagen и другие изуродованные машины. Причины трагедии выясняют столичные инспекторы.
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