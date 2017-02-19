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  • 19.02, 17:11
Последствия смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве сняли на видео. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Последствия смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве сняли на видео

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Последствия смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве сняли на видео

Последствия смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве сняли на видео

Последствия смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве сняли на видео
  • Фото: mskagency.ru

    • Стали известны детали автокатастрофы, которую этим утром на западе Москвы устроил водитель Porsche Cayenne.

    Дорогой внедорожник, ехавший в сторону Улофа Пальме, у дома №34 по Мосфильмовской улице в 6:50 сбил человека, после чего протаранил несколько с припаркованных машин. Сообщается, что автомобиль наехал на пешехода и несколько десятков метров протащил его на капоте, при этом ни водитель, ни пассажир иномарки в сторону сбитого гражданина даже не посмотрели.

    После столкновения с человеком Porsche Cayenne въехал в стоявшие у обочины авто. Когда внедорожник остановился, находившиеся в нем люди скрылись с места происшествия. Оказавшийся под колесами джипа пешеход от полученных травм скончался на месте.


    Агентство городских новостей «Москва»     разместило видео, снятое на месте катастрофы. На записи виден черный Porsche Cayenne с разбитым лобовым стеклом и открытым капотом. Рядом — протараненный иномаркой белый Volkswagen и другие изуродованные машины. Причины трагедии выясняют столичные инспекторы.

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