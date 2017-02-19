В ДНР рассказали о провальной атаке украинских силовиков под Донецком

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики атаковали позиции ополченцев в районе населенного пункта Спартак. По словам представителей ДНР, атаку удалось отбить.
Как рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, позиции ополченцев атаковали два украинских взвода при поддержке минометного огня из района населенных пунктов Опытное и Пески. Наступление произошло вчера вечером, около 19:30. По словам Басурина, противник был отброшен на исходные позиции.
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием ДНР: «После понесенных потерь в количестве трех человек убитыми и пяти ранеными атакующие силы противника были отброшены на исходные позиции».
Басурин также отметил, что «за прошедшие сутки ВС Украины 2 453 раз обстреляли территорию ДНР», в том числе с помощью тяжелой артиллерии. В зоне поражения оказались около 30 населенных пунктов, добавил представитель ДНР.
Эдуард Басурин: «В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения трансформаторные подстанции в населенных пунктах Коминтерново и Новая Ласпа. Поселки находятся без света, ведутся восстановительные работы, обесточена Донецкая фильтровальная станция».
Кроме того, в Ясиноватой, по словам Басурина, в результате прямого попадания 120-мм мины был разрушен жилой дом. При обстрелах был ранен один военнослужащий ВС ДНР.
В свою очередь в Минобороны сообщили о том, что в результате боевых действий в Донбассе пропал без вести один украинский военнослужащий, еще девять получили ранения, передает «Интерфакс».
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием ДНР: «После понесенных потерь в количестве трех человек убитыми и пяти ранеными атакующие силы противника были отброшены на исходные позиции».
Басурин также отметил, что «за прошедшие сутки ВС Украины 2 453 раз обстреляли территорию ДНР», в том числе с помощью тяжелой артиллерии. В зоне поражения оказались около 30 населенных пунктов, добавил представитель ДНР.
Эдуард Басурин: «В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения трансформаторные подстанции в населенных пунктах Коминтерново и Новая Ласпа. Поселки находятся без света, ведутся восстановительные работы, обесточена Донецкая фильтровальная станция».
Кроме того, в Ясиноватой, по словам Басурина, в результате прямого попадания 120-мм мины был разрушен жилой дом. При обстрелах был ранен один военнослужащий ВС ДНР.
В свою очередь в Минобороны сообщили о том, что в результате боевых действий в Донбассе пропал без вести один украинский военнослужащий, еще девять получили ранения, передает «Интерфакс».
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