Американский сенатор пригрозил «дать по заднице» России

Сенатор-республиканец, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обещал, что Конгресс США вместе с американским президентом накажут Россию за Крым.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Грэм пообещал, что США «даст по заднице» России — за «режим», который угнетает «демократические страны».
Линдси Грэм, сенатор: «Я надеюсь, вы наконец столкнетесь с последствиями за то, что вы и ваш режим делаете с демократическими странами. 2017-й будет годом, когда Россия получит по заднице в Конгрессе».
Под демократической страной Грэм имел в виду Украину. Сенатор добавил, что намерен голосовать за законопроект об ужесточении санкций против России из-за присоединения Крыма и якобы имевшего место вмешательства в выборы главы государства в 2016 году. По словам республиканца, такой законопроект скоро ляжет на стол президента США.
Линдси Грэм: «Как лидер свободного мира, он должен работать с нами (сенаторами), чтобы наказать Россию».
Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» российских спецслужб в выборы в США.
Россия захватила Крым» и сомневался, не слишком ли мягко отреагировал на этот факт Обама.
Линдси Грэм, сенатор: «Я надеюсь, вы наконец столкнетесь с последствиями за то, что вы и ваш режим делаете с демократическими странами. 2017-й будет годом, когда Россия получит по заднице в Конгрессе».
Под демократической страной Грэм имел в виду Украину. Сенатор добавил, что намерен голосовать за законопроект об ужесточении санкций против России из-за присоединения Крыма и якобы имевшего место вмешательства в выборы главы государства в 2016 году. По словам республиканца, такой законопроект скоро ляжет на стол президента США.
Линдси Грэм: «Как лидер свободного мира, он должен работать с нами (сенаторами), чтобы наказать Россию».
Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» российских спецслужб в выборы в США.
Россия захватила Крым» и сомневался, не слишком ли мягко отреагировал на этот факт Обама.
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