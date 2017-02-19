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  • 19.02, 17:11

Американский сенатор пригрозил «дать по заднице» России

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Американский сенатор пригрозил «дать по заднице» России

Американский сенатор пригрозил «дать по заднице» России

Американский сенатор пригрозил «дать по заднице» России
  • Фото Associated Press © 2017, Nati Harnik

    • Сенатор-республиканец, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обещал, что Конгресс США вместе с американским президентом накажут Россию за Крым.

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Грэм пообещал, что США «даст по заднице» России — за «режим», который угнетает «демократические страны».

    Линдси Грэм, сенатор: «Я надеюсь, вы наконец столкнетесь с последствиями за то, что вы и ваш режим делаете с демократическими странами. 2017-й будет годом, когда Россия получит по заднице в Конгрессе».

    Под демократической страной Грэм имел в виду Украину. Сенатор добавил, что намерен голосовать за законопроект об ужесточении санкций против России из-за присоединения Крыма и якобы имевшего место вмешательства в выборы главы государства в 2016 году. По словам республиканца, такой законопроект скоро ляжет на стол президента США.

    Линдси Грэм: «Как лидер свободного мира, он должен работать с нами (сенаторами), чтобы наказать Россию».

    Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» российских спецслужб в выборы в США.

    Напомним, что экс-президент США Барак Обама в конце 2016 года ввел пакет новых антироссийских санкций на фоне обвинений РФ в кибератаках на выборы в США. В администрации нового президента заявили, что в ближайшее время санкции с РФ снимать не планируется. Также на днях Дональд Трамп утверждал в своем Twitter, что «Россия захватила Крым» и сомневался, не слишком ли мягко отреагировал на этот факт Обама.

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