На Сицилии вспыхнул паром, который был отелем в олимпийском Сочи

У берегов Сицилии вспыхнул паром Snav Toscana с людьми.
Пожар произошел этим утром в итальянском порту Палермо, передает РИА Новости со ссылкой на управление береговой охраны сицилийского города. По информации телеканала Rainews24, в момент ЧП на борту находились 113 пассажиров и 75 членов экипажа.
Огонь вспыхнул в машинном зале, когда паром находился в миле от берега. Сразу после возгорания судно вернулось в порт. В тушении были задействованы пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры. С пламенем удалось быстро справиться, эвакуация пассажиров не потребовалась. Капитан Snav Toscana сообщил руководству сицилийского порта, что ситуация под контролем, никто не пострадал.
Паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо. В 2014 году паром судно было зафрахтовано в качестве плавучей гостиницы на время проведения зимней Олимпиаде в Сочи.
Огонь вспыхнул в машинном зале, когда паром находился в миле от берега. Сразу после возгорания судно вернулось в порт. В тушении были задействованы пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и карабинеры. С пламенем удалось быстро справиться, эвакуация пассажиров не потребовалась. Капитан Snav Toscana сообщил руководству сицилийского порта, что ситуация под контролем, никто не пострадал.
Паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо. В 2014 году паром судно было зафрахтовано в качестве плавучей гостиницы на время проведения зимней Олимпиаде в Сочи.
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