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  • 19.02, 17:12

Американский подросток признался, что бросил деревяшку в лимузин Трампа

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Американский подросток признался, что бросил деревяшку в лимузин Трампа

Американский подросток признался, что бросил деревяшку в лимузин Трампа

Подросток из американского штата Флорида признался, что бросил кусок дерева в автомобильный кортеж президента США Дональда Трампа.

Виновником инцидента, произошедшего 17 февраля в городе Уэст-Палм-Бич неподалеку аэропорта, стал учащийся одной из местных школ. Как сообщает телеканал СNN, подросток сам признался в том, что бросил в лимузин президента кусок дерева.

Ранее сообщалось, что кто-то бросил в лимузин Дональда Трампа предмет, похожий на камень. «Нападение» произошло, когда кортеж Трампа направлялся из аэропорта Уэст-Палм-Бич во флоридскую резиденцию главы государства Мар-а-Ларго. Нападавший промахнулся. Ни Дональд Трамп, ни его машина, а также никто из сопровождения в результате случившегося не пострадал.

Тем не менее секретная служба занялась расследованием нападения.

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