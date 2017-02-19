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  • 19.02, 17:12
Тактаров отказался от роли «убивающего украинцев русского» в американском фильме. артисты, Голливуд, кино, США, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тактаров отказался от роли «убивающего украинцев русского» в американском фильме

14 комментариев
  • Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Тактаров отказался от роли «убивающего украинцев русского» в американском фильме

Тактаров отказался от роли «убивающего украинцев русского» в американском фильме

Тактаров отказался от роли «убивающего украинцев русского» в американском фильме
  • Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

    • Актер выложил в сосцеть отрывок из сценария голливудского фильма, в котором «коварный русский» жестоко расправляется с мирными украинцами и угоняет американский самолет.

    Актер и экс-боец UFC Олег Тактаров отказался от роли в голливудском фильме, где ему предложили сыграть «жестокого русского», воюющего на Украине. Об этом он сообщил в Facebook.

    Тактаров признался, что у него сейчас «как никогда туго с деньгами», но «лучше голодать, чем сыграть такое». Ниже актер привел описание роли: «мужчина, русский, 45–50 лет, Роман — лидер группы русских сепаратистов, коварно и жестоко сражающихся на Украине. „Вырезав“ мирную украинскую деревню, Роман и его команда на сбитом американском самолете пускаются в погоню за убегающими от них офицерами военно-морского флота».

    Олег Тактаров, актер: «Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтобы как-то помочь детям-студентам, но играть это… Лучше голодать».

    У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению» из Голливуда

    Male,…

    Опубликовано Oleg Taktarov 17 февраля 2017 г.


    Олег Тактаров прославился в 90-е годы, когда выступал в бойцовском турнире UFC под псевдонимом Русский Медведь. После победы в UFC 6, Тактаров начал сниматься в кино — сыграл роли в таких фильмах как «Самолет президента», «Хищники», «Сокровище нации», «Полиция Майями. Отдел нравов», «Generation П».

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