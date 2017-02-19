Скорая перевернулась после столкновения с автомобилем в Москве: трое раненых

Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в столице.
ДТП с участием скорой и легкового автомобиля произошло на пересечении Звенигородского шоссе с улицей 1905 года. Обстоятельства столкновения выясняются.
Судя по фото с места событий, автомобиль скорой помощи от столкновения завалился на бок.
По предварительным данным, ранены три человека: водитель и фельдшер «Скорой помощи», также водитель легковой автомашины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Судя по фото с места событий, автомобиль скорой помощи от столкновения завалился на бок.
По предварительным данным, ранены три человека: водитель и фельдшер «Скорой помощи», также водитель легковой автомашины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
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