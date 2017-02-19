США перебросят в Польшу тысячу военных

Около тысячи военнослужащих США будут направлены в Польшу в начале апреля.
Местом дислокации американских военных станет город Ожиш на северо-востоке Польше. Солдаты НАТО начнут прибывать туда на автомобилях уже в конце марта, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источник в штаб-квартире сухопутных войск США в Европе.
По словам министра обороны Польши Антони Мачеревича, в страну прибудут более шести тысяч военных НАТО и США.
Ранее, в начале января этого года в рамках учений «Атлантическая решимость» в Польшу были переброшены порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley. Сообщалось, что пробудут в стране девять месяцев и проведут за это время учебные маневры совместно с европейскими союзниками.
назвали провокацией «в русле пресловутой линии на сдерживание России».
Напомним, решение о размещении военных США на территории Польши приняли в прошлом году на саммите НАТО в Варшаве. Тогда же было решено разместить многонациональные батальоны в в Латвии, Литве и Эстонии. При этом в Латвии планируется разместить канадских военных, в Литве — военнослужащих из Германии, в Эстонии — из Великобритании.
По словам министра обороны Польши Антони Мачеревича, в страну прибудут более шести тысяч военных НАТО и США.
Ранее, в начале января этого года в рамках учений «Атлантическая решимость» в Польшу были переброшены порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley. Сообщалось, что пробудут в стране девять месяцев и проведут за это время учебные маневры совместно с европейскими союзниками.
назвали провокацией «в русле пресловутой линии на сдерживание России».
Напомним, решение о размещении военных США на территории Польши приняли в прошлом году на саммите НАТО в Варшаве. Тогда же было решено разместить многонациональные батальоны в в Латвии, Литве и Эстонии. При этом в Латвии планируется разместить канадских военных, в Литве — военнослужащих из Германии, в Эстонии — из Великобритании.
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