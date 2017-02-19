Выживший после отравления журналист Кара-Мурза улетел за границу

Бывший замглава партии ПАРНАС Владимир
Кара-Мурза-младший будет проходить курс реабилитации за рубежом.
Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации, сообщил в Facebook его адвокат Вадим Прохоров.
Вадим Прохоров, адвокат: «Сегодня утром Владимир Кара-Мурза-младший вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же — „токсическое действие неустановленного вещества“».
В начале февраля журналиста доставили в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии, спустя время Кара-Мурза перестал самостоятельно дышать. Через полторы недели пациента перевели в отделение терапии, а сегодня выписали.
Врачи поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Родные и адвокат пострадавшего заявили, что Владимир Кара-Мурза-младший был отравлен. После публикаций в СМИ следователи начали проверку.
Кара-Мурза-младший не первый раз заявляет об отравлении. Первый раз журналиста также в тяжелом состоянии доставляли в больницу. Врачи ставили ему диагноз острая почечная недостаточность.
Вадим Прохоров, адвокат: «Сегодня утром Владимир Кара-Мурза-младший вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же — „токсическое действие неустановленного вещества“».
В начале февраля журналиста доставили в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии, спустя время Кара-Мурза перестал самостоятельно дышать. Через полторы недели пациента перевели в отделение терапии, а сегодня выписали.
Врачи поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Родные и адвокат пострадавшего заявили, что Владимир Кара-Мурза-младший был отравлен. После публикаций в СМИ следователи начали проверку.
Кара-Мурза-младший не первый раз заявляет об отравлении. Первый раз журналиста также в тяжелом состоянии доставляли в больницу. Врачи ставили ему диагноз острая почечная недостаточность.
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