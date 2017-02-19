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  • 19.02, 14:01

В Конгрессе США допустили введение новых антироссийских санкций

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В Конгрессе США допустили введение новых антироссийских санкций

В Конгрессе США допустили введение новых антироссийских санкций

В Конгрессе США проводят расследование о «вмешательстве» России в выборы президента США. По словам сенаторов, в отношении РФ, возможно, примут новые санкции.

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» в выборы в США.

Крис Мерфи, сенатор: «Возможно (по итогам расследования в Конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой».

О дополнительном расследовании в отношении РФ в Конгрессе США заявили в конце декабря 2016 года — после того, как руководивший в то время страной Барак Обама ввел санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ за якобы «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России.

С российской стороны все обвинения в кибератаках были опровергнуты, в Кремле назвали заявления американцев «абсолютно голословными». США в свою очередь не предъявили ни одного доказательства.

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