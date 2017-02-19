Кровавая схватка по-украински: Порошенко и Тимошенко сцепились в битве за трон

Зачем Тимошенко подглядывала за президентом Америки у мужского туалета? Почему Трамп избегает личных встреч с Порошенко? Кого выберет смотрящим за Украиной новая американская администрация? И кто из них: Порошенко или Тимошенко — победит в битве за трон?
Пётр Порошенко давно сыт по горло выкрутасами Юлии Тимошенко в Раде, а ей позарез надо выкинуть его из президентского кресла. На Украине каждый знает: вставать поперек ее «„Батькивщины“ может только глупец или бессмертный.
Тимошенко против Порошенко — украинские Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. В Незалежной — свой Голливуд за миллиарды ломаных гривен. Единственный настоящий мужчина украинской политики — Железная Юля — словно создана по образу и подобию Хилари Клинтон. Обе — женщины непреклонного возраста. Когда другие выдыхаются, они, как хороший коньяк, только крепчают. Пётр Порошенко похож на Дональда Трампа намного больше, чем кажется на первый взгляд. Оплывшая, как свеча, лицо — немногое, что смазывает образ. На политический Олимп оба поднимались из крупного бизнеса, у обоих семейные ценности на первом плане. У Трампа — пятеро детей, у Порошенко — четверо и все — в папу.
После победы Трампа Тимошенко всячески стала всячески добиваться встречи с ним. Политический триллер оброс какими-то гоголевскими декорациями: якобы место встречи с Трампом Тимошенко выбрала возле туалета. Сама Юлия Владимировна эту историю с душком опровергает.
Юлия Тимошенко: Вы знаете, выкинули даже такие грязные вещи лоббисты Порошенко в Америке, что я встретилась, поймала его где-то в проходе возле туалета и о чем-то с ним говорила. Знаете, мне противно».
Порошенко тем временем смирно ждал звонка сверху. Но телефон предательски молчал. В итоге сюзерен все же вышел на связь и обещал подумать, кого выбрать своим главным смотрящим на границах России — его или ее.
Пётр Порошенко — уже давно главный враг Железной Юли, которая всерьез рассчитывает расшатать вертикаль власти, на которой сидит Шоколадный король. Кредиты МВФ — вот та самая тарелочка с золотой каемочкой, которую Порошенко и Тимошенко рвут друг у друга из рук. В этой безжалостной битве за трон народу Украины остается только молиться и ставить свечи — кому за политическое здравие, а кому — за упокой.
Хроника кровавой политической разборки — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Тимошенко против Порошенко — украинские Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. В Незалежной — свой Голливуд за миллиарды ломаных гривен. Единственный настоящий мужчина украинской политики — Железная Юля — словно создана по образу и подобию Хилари Клинтон. Обе — женщины непреклонного возраста. Когда другие выдыхаются, они, как хороший коньяк, только крепчают. Пётр Порошенко похож на Дональда Трампа намного больше, чем кажется на первый взгляд. Оплывшая, как свеча, лицо — немногое, что смазывает образ. На политический Олимп оба поднимались из крупного бизнеса, у обоих семейные ценности на первом плане. У Трампа — пятеро детей, у Порошенко — четверо и все — в папу.
После победы Трампа Тимошенко всячески стала всячески добиваться встречи с ним. Политический триллер оброс какими-то гоголевскими декорациями: якобы место встречи с Трампом Тимошенко выбрала возле туалета. Сама Юлия Владимировна эту историю с душком опровергает.
Юлия Тимошенко: Вы знаете, выкинули даже такие грязные вещи лоббисты Порошенко в Америке, что я встретилась, поймала его где-то в проходе возле туалета и о чем-то с ним говорила. Знаете, мне противно».
Порошенко тем временем смирно ждал звонка сверху. Но телефон предательски молчал. В итоге сюзерен все же вышел на связь и обещал подумать, кого выбрать своим главным смотрящим на границах России — его или ее.
Пётр Порошенко — уже давно главный враг Железной Юли, которая всерьез рассчитывает расшатать вертикаль власти, на которой сидит Шоколадный король. Кредиты МВФ — вот та самая тарелочка с золотой каемочкой, которую Порошенко и Тимошенко рвут друг у друга из рук. В этой безжалостной битве за трон народу Украины остается только молиться и ставить свечи — кому за политическое здравие, а кому — за упокой.
Хроника кровавой политической разборки — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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