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  • 19.02, 20:03
Кровавая схватка по-украински: Порошенко и Тимошенко сцепились в битве за трон. Порошенко, скандалы, США, Тимошенко, Трамп Дональд, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кровавая схватка по-украински: Порошенко и Тимошенко сцепились в битве за трон

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Кровавая схватка <nobr>по-украински</nobr>: Порошенко и Тимошенко сцепились в битве за трон

Кровавая схватка по-украински: Порошенко и Тимошенко сцепились в битве за трон

Кровавая схватка <nobr>по-украински</nobr>: Порошенко и Тимошенко сцепились в битве за трон

    Зачем Тимошенко подглядывала за президентом Америки у мужского туалета? Почему Трамп избегает личных встреч с Порошенко? Кого выберет смотрящим за Украиной новая американская администрация? И кто из них: Порошенко или Тимошенко — победит в битве за трон?

    Пётр Порошенко давно сыт по горло выкрутасами Юлии Тимошенко в Раде, а ей позарез надо выкинуть его из президентского кресла. На Украине каждый знает: вставать поперек ее «„Батькивщины“ может только глупец или бессмертный.

    Тимошенко против Порошенко — украинские Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. В Незалежной — свой Голливуд за миллиарды ломаных гривен. Единственный настоящий мужчина украинской политики — Железная Юля — словно создана по образу и подобию Хилари Клинтон. Обе — женщины непреклонного возраста. Когда другие выдыхаются, они, как хороший коньяк, только крепчают. Пётр Порошенко похож на Дональда Трампа намного больше, чем кажется на первый взгляд. Оплывшая, как свеча, лицо — немногое, что смазывает образ. На политический Олимп оба поднимались из крупного бизнеса, у обоих семейные ценности на первом плане. У Трампа — пятеро детей, у Порошенко — четверо и все — в папу.

    После победы Трампа Тимошенко всячески стала всячески добиваться встречи с ним. Политический триллер оброс какими-то гоголевскими декорациями: якобы место встречи с Трампом Тимошенко выбрала возле туалета. Сама Юлия Владимировна эту историю с душком опровергает.

    Юлия Тимошенко: Вы знаете, выкинули даже такие грязные вещи лоббисты Порошенко в Америке, что я встретилась, поймала его где-то в проходе возле туалета и о чем-то с ним говорила. Знаете, мне противно».

    Порошенко тем временем смирно ждал звонка сверху. Но телефон предательски молчал. В итоге сюзерен все же вышел на связь и обещал подумать, кого выбрать своим главным смотрящим на границах России — его или ее.

    Пётр Порошенко — уже давно главный враг Железной Юли, которая всерьез рассчитывает расшатать вертикаль власти, на которой сидит Шоколадный король. Кредиты МВФ — вот та самая тарелочка с золотой каемочкой, которую Порошенко и Тимошенко рвут друг у друга из рук. В этой безжалостной битве за трон народу Украины остается только молиться и ставить свечи — кому за политическое здравие, а кому — за упокой.

    Хроника кровавой политической разборки — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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