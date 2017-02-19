Дикого оленя поймали на дороге в Петербурге

О бегающем по проезжей части олене в полицию сообщили водители. На место событий выехал патруль ГИБДД.
Дикий олень устроил переполох на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в сообществе «Питер Онлайн», напуганное животное металось по проезжей части и тротуарам. Водители проявили терпение и дождались полицейских.
В операции по поимке оленя участвовали и прохожие, и несколько сотрудников ГИБДД. Движение на дороге, по всей видимости, ограничили. А наблюдающие за процессом водители шутили в соцсетях.
«Как в песне „на оленях утром ранним“. Бегает олень по пр. Юрия Гагарина. А ГИБДД пытается поймать и штрафануть за превышение скорости, двойную сплошную, красный свет и т.д.» — отмечали петербуржцы.
Животное удалось поймать, накинув веревку на рога. Обошлось без пострадавших.
В операции по поимке оленя участвовали и прохожие, и несколько сотрудников ГИБДД. Движение на дороге, по всей видимости, ограничили. А наблюдающие за процессом водители шутили в соцсетях.
«Как в песне „на оленях утром ранним“. Бегает олень по пр. Юрия Гагарина. А ГИБДД пытается поймать и штрафануть за превышение скорости, двойную сплошную, красный свет и т.д.» — отмечали петербуржцы.
Животное удалось поймать, накинув веревку на рога. Обошлось без пострадавших.
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