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  • 19.02, 14:02
Дикого оленя поймали на дороге в Петербурге. ГИБДД, Санкт-Петербург, олени. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дикого оленя поймали на дороге в Петербурге

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Дикого оленя поймали на дороге в Петербурге

Дикого оленя поймали на дороге в Петербурге

    О бегающем по проезжей части олене в полицию сообщили водители. На место событий выехал патруль ГИБДД.

    Дикий олень устроил переполох на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в сообществе «Питер Онлайн», напуганное животное металось по проезжей части и тротуарам. Водители проявили терпение и дождались полицейских.

    В операции по поимке оленя участвовали и прохожие, и несколько сотрудников ГИБДД. Движение на дороге, по всей видимости, ограничили. А наблюдающие за процессом водители шутили в соцсетях.

    «Как в песне „на оленях утром ранним“. Бегает олень по пр. Юрия Гагарина. А ГИБДД пытается поймать и штрафануть за превышение скорости, двойную сплошную, красный свет и т.д.» — отмечали петербуржцы.

    Животное удалось поймать, накинув веревку на рога. Обошлось без пострадавших.

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