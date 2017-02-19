Кусок льда пробил крыло вылетевшего из Внуково самолета

В Красноярском аэропорту приземлился самолет, вылетевший из московского аэропорта Внуково, с пробитым предкрылком.
Пилотам рейса Москва — Красноярск удалось посадить воздушное судно с пробитым предкрылком штатно, а дефект обнаружили уже во время подготовки борта к следующему рейсу, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Как рассказала пресс-секретарь аэропорта «Емельяново» Леокадия Матвеева, самолет прилетел из Москвы только с экипажем на борту, далее борт должен был вылететь в Санью уже с пассажирами.
Техники заметили, что предкрылок воздушного судна поврежден — возможно, его пробил в воздухе кусок льда. Дальнейший полет запретили.
Как рассказала пресс-секретарь аэропорта «Емельяново» Леокадия Матвеева, самолет прилетел из Москвы только с экипажем на борту, далее борт должен был вылететь в Санью уже с пассажирами.
Техники заметили, что предкрылок воздушного судна поврежден — возможно, его пробил в воздухе кусок льда. Дальнейший полет запретили.
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