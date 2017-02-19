Емельяненко пообещал подготовиться к бою с Митрионом за пару месяцев

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после отмены встречи с американцем Мэттом Митрионом сообщил, как много времени ему потребуется на подготовку к встрече с американцем.
Поединок должен был пройти в субботу в американском Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, но Митрион попал в больницу из-за болезни почек. Как отметил глава Bellator Скотт Кокер, если американец поправится, то его бой с Емельяненко может состояться в Сан-Хосе в мае или июне. Если же Митриону здоровье не позволит, придется сменить соперника.
Информацию о возможном переносе боя на конец весны или начало лета на пресс-конференции подтвердил сам Емельяненко, известный в спортивном мире как Последний Император.
Фёдор Емельяненко, спортсмен: «О дате боя Скотт объявит в ближайшее время. Мне, чтобы хорошо подготовиться, нужны пара месяцев, так что это может быть май-июнь. Мы будем обсуждать это со Скоттом, он организовывает соревнования и дает мне возможность выступать».
По информации американских СМИ, вместо Митриона встретиться на ринге с Емельяненко захотели сразу несколько бойцов, в том числе американцы Тито Ортис, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен, но бой решили перенести.
Фёдор Емельяненко: «Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Поэтому мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой».
Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что восстановление Мэтта Митриона может занять долгое время. Емельяненко уже пожелал американцу скорейшего выздоровления.
Информацию о возможном переносе боя на конец весны или начало лета на пресс-конференции подтвердил сам Емельяненко, известный в спортивном мире как Последний Император.
Фёдор Емельяненко, спортсмен: «О дате боя Скотт объявит в ближайшее время. Мне, чтобы хорошо подготовиться, нужны пара месяцев, так что это может быть май-июнь. Мы будем обсуждать это со Скоттом, он организовывает соревнования и дает мне возможность выступать».
По информации американских СМИ, вместо Митриона встретиться на ринге с Емельяненко захотели сразу несколько бойцов, в том числе американцы Тито Ортис, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен, но бой решили перенести.
Фёдор Емельяненко: «Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Поэтому мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой».
Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что восстановление Мэтта Митриона может занять долгое время. Емельяненко уже пожелал американцу скорейшего выздоровления.
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