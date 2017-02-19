НашПотребНадзор
НашПотребНадзор 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 14:02
Емельяненко пообещал подготовиться к бою с Митрионом за пару месяцев. единоборства, Емельяненко Фёдор, спорт, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Емельяненко пообещал подготовиться к бою с Митрионом за пару месяцев

комментировать

Емельяненко пообещал подготовиться к бою с Митрионом за пару месяцев

Емельяненко пообещал подготовиться к бою с Митрионом за пару месяцев

    Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после отмены встречи с американцем Мэттом Митрионом сообщил, как много времени ему потребуется на подготовку к встрече с американцем.

    Поединок должен был пройти в субботу в американском Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, но Митрион попал в больницу из-за болезни почек. Как отметил глава Bellator Скотт Кокер, если американец поправится, то его бой с Емельяненко может состояться в Сан-Хосе в мае или июне. Если же Митриону здоровье не позволит, придется сменить соперника.

    Информацию о возможном переносе боя на конец весны или начало лета на пресс-конференции подтвердил сам Емельяненко, известный в спортивном мире как Последний Император.

    Фёдор Емельяненко, спортсмен: «О дате боя Скотт объявит в ближайшее время. Мне, чтобы хорошо подготовиться, нужны пара месяцев, так что это может быть май-июнь. Мы будем обсуждать это со Скоттом, он организовывает соревнования и дает мне возможность выступать».

    По информации американских СМИ, вместо Митриона встретиться на ринге с Емельяненко захотели сразу несколько бойцов, в том числе американцы Тито Ортис, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен, но бой решили перенести.

    Фёдор Емельяненко: «Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Поэтому мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой».

    Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что восстановление Мэтта Митриона может занять долгое время. Емельяненко уже пожелал американцу скорейшего выздоровления.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru