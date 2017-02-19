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  • 19.02, 14:02

В районе крушения вертолета Robinson на Алтае нашли обломки кресла

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В районе крушения вертолета Robinson на Алтае нашли обломки кресла

В районе крушения вертолета Robinson на Алтае нашли обломки кресла

Фрагменты кресла найдены во время поиска вертолета Robinson, пропавшего над Телецким озером в Республике Алтай.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, обломки кресла были обнаружены недалеко от мыса Челюш. Они переданы следователям для проведения экспертизы и установления принадлежности, передает ТАСС.

Вертолет Robinson пропал 12 февраля над Телецким озером в Турочакском районе Республики Алтай. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow по продажам Мария Козинцева, пилот экстра-класса Дмитрий Ракитский, его жена Елена и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

На дне озера до сих пор найти ничего не удается. Ранее спасатели обнаружили вещи, возможно, имеющие отношение к вертолету. Это откидная крышка переднего правого сидения, два швартовочных чехла для лопастей, один чехол на выходной патрубок, а также часть лопасти вертолета.

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