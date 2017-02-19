В районе крушения вертолета Robinson на Алтае нашли обломки кресла

Фрагменты кресла найдены во время поиска вертолета Robinson, пропавшего над Телецким озером в Республике Алтай.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, обломки кресла были обнаружены недалеко от мыса Челюш. Они переданы следователям для проведения экспертизы и установления принадлежности, передает ТАСС.
Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow по продажам Мария Козинцева, пилот экстра-класса Дмитрий Ракитский, его жена Елена и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.
найти ничего не удается. Ранее спасатели обнаружили вещи, возможно, имеющие отношение к вертолету. Это откидная крышка переднего правого сидения, два швартовочных чехла для лопастей, один чехол на выходной патрубок, а также часть лопасти вертолета.
Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow по продажам Мария Козинцева, пилот экстра-класса Дмитрий Ракитский, его жена Елена и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.
найти ничего не удается. Ранее спасатели обнаружили вещи, возможно, имеющие отношение к вертолету. Это откидная крышка переднего правого сидения, два швартовочных чехла для лопастей, один чехол на выходной патрубок, а также часть лопасти вертолета.
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