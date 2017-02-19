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  • 19.02, 14:02
Защита для пальцев на кухне, насадка для экономии воды и дворники с подогревом: испытание чудо-товаров. изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Защита для пальцев на кухне, насадка для экономии воды и дворники с подогревом: испытание чудо-товаров

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Защита для пальцев на кухне, насадка для экономии воды и дворники с подогревом: испытание <nobr>чудо-товаров</nobr>

Защита для пальцев на кухне, насадка для экономии воды и дворники с подогревом: испытание чудо-товаров

Защита для пальцев на кухне, насадка для экономии воды и дворники с подогревом: испытание <nobr>чудо-товаров</nobr>

    Защита для пальцев на кухне, экономящая воду насадка-аэратор на кран, автомобильные дворники с подогревом: эксперты программы «Чудо техники» выяснили, что из этого достойно наклейки «чудо», а что нет.

    Насадка для экономии воды

    Сократить расход воды обещают производители устройства под названием «аэратор». Оно как бы разбавляет воду пузырьками воздуха и без ущерба для удобства пользования уменьшает объем утекающей жидкости. И цена вроде бы небольшая — всего от 60 рублей. Чудо? Проверим. Возьмем две разных насадки: одну для душа, другую для кухонного крана.

    И вот результат: с насадкой за пять секунд набралась примерно половина, а без экономящей новинки пролилось в два раза больше. Но удобно ли мыть посуду такой водой? Поработаем над двумя одинаковыми стопками грязных тарелок — сначала обычным способом, а потом с экономителем. В результате без аэратора в раковину ушло пять литров воды, а с ним — всего три. В общем, наш вывод такой — возможно, к этой новой воде с пузырьками вам и придется какое-то время привыкать, но результат нам нравится. Экономящие насадки действительно уменьшают расход, и это самое настоящее чудо.

    Защита для пальцев рук при нарезке

    Производители этого кухонного аксессуара обещают защитить пальцы во время нарезки продуктов на кухне. Надевается, как кольцо, а пластина из нержавеющей стали уберегает от порезов. Цена — всего 264 рубля.

    Однако при нарезке овощей наши эксперты устройство не оценили — им постоянно приходилось напрягать пальцы, удерживая кольцо. Утомительно и опасно. В какой-то момент нож соскользнул и повредил один из ногтей. Так что, хотя идея была хорошая — защитить пальцы, но лучше все-таки научиться пользоваться ножом.
    Наш однозначный вердикт — это не чудо.

    Дворники с подогревом

    Снегопад, ледяной дождь, замерзающая на лобовом стекле грязь. Бороться с этим всем автомобилисту нелегко. В современных машинах есть функция «обогрев зоны парковки щеток». Но в сильный мороз и она не помогает. Реклама обещает: на помощь придут дворники с подогревом, между прочим, российской разработки. Стоит комплект с термодатчиком и нагревающейся полоской 3500 рублей. Производитель обещает, что такие щетки не заледенеют и не прилипнут к стеклу. А нагреваться начнут, как только вы заведете машину.

    Наш главный вопрос — хорошо ли греют эти щетки и не посадят ли аккумулятор? В ходе испытаний, выяснилось, что греют дворники не постоянно — запускает их работу датчик, определяющий температуру воздуха. Ниже плюс двух контакты реле замыкаются, и идет тепло. Наши испытатели ездили с этими дворниками несколько недель и остались довольны. Щетки и правда не леденеют, а нагреваться начинают сразу, как только заводишь машину.

    И все же недостатки нашлись.Уодного из наших экспертов через две недели одна из щеток перестала греть. Оказалось, механизм стеклоочистителя слишком натягивал провод, и тот в итоге переломился. Но в целом, несмотря на недоработки, дворники с подогревом — это несомненное чудо, у которого есть будущее. И приятно, что созданы они в России.

    Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».



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