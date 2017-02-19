Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 февраля

Олимпийские награды из переработанных телефонов, роботизированная летучая мышь из Калифорнии и человеко-свиная химера — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира по версии программы «Чудо техники».

5. Долив под запретом



Во Франции запретили безлимитную газировку — систему, когда в кафе или ресторане можно бесплатно доливать в стакан сколько хочешь сладких напитков. Такую схему практикуют некоторые международные сети фастфуда, и особенно она популярна в США, где тоже в последнее время находится под огнем врачебной критики. Ее считают ни много ни мало — одной из причин мировой эпидемии ожирения. Пол-литра обычной газировки содержит, как правило, около 10 чайных ложек сахара, а безлимитная система провоцирует на то, чтобы потреблять этого сладкого яда все больше и больше.



4. Вторичное золото



Награды Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020-м году, будут сделаны из драгоценных металлов, добытых необычным способом. Оргкомитет решил применить для этой цели старые мобильные телефоны и другие гаджеты, которые будут собирать в специальные ящики по всей стране. Как известно, в электронных компонентах есть некоторое количество и золота, и серебра, и меди, которые умеют извлекать на специальных заводах. Как поэтично резюмируют в штабе Токио-2020, «медали будут сделаны из мыслей японцев о том, как улучшить сбор и переработку мусора».



3. Робот летучая мышь



Исследователи из Калифорнийского технологического университета создают альтернативу нынешним беспилотникам с их небезопасно вращающимися винтами. Новая идея состоит в том, чтобы скопировать полет летучей мыши, способной к самым тонким маневрам в весьма ограниченном пространстве. Конечно, воссоздать сложнейшую систему суставов, мышц и их быстрого взаимодействия между собой в один момент не удастся, но кое-какие успехи роботизированная летучая мышь из Калифорнии уже демонстрирует. В частности, она умеет лететь прямо, пикировать и ненадолго зависать на месте.



2. Поезда будущего



Американская компания SpaceX, которая возглавила международный проект по созданию супербыстрых поездов будущего, мчащихся в вакуумных тоннелях, уже проводит конкурсы на дизайн самих составов. Первые три проекта удалось даже опробовать на реальном испытательном треке длиной в 1 милю — это прототипы от команд технических университетов из Голландии, Германии и США. Пока проект на ранней стадии, но внимания к нему приковано много, ведь поезда в новой системе Hyperloop, как предполагается, смогут довозить грузы и пассажиров, например, из Москвы до Владивостока всего за 5 часов. Добиться этого планируют за счет мощных двигателей и отсутствия сопротивления воздуха в вакууме.



1. Химера в пробирке



Ученым из Института биологических исследований Солка в США впервые удалось создать человеко-свиную химеру — организм, состоящий частично из клеток свиньи, частично — из клеток человека. Для этого в развивающийся свиной эмбрион (специальным образом модифицированный) были введены стволовые клетки человека. Они начали нормально развиваться в человеческие органы и ткани, но эксперимент пришлось прервать на стадии четырех недель из-за существующих законодательных ограничений. Ученые говорят, что для этого первого успеха им понадобилось четыре года и полторы тысячи свиных эмбрионов, которые потенциально могут стать инкубаторами для выращивания столь нужных для пересадки человеческих органов. Причем сделать «на заказ» можно будет «родные» для человека печень или сердце, ведь разовьются они из его собственных стволовых клеток. А значит о проблеме отторжения донорских органов в случае успеха в развитии этой технологии можно будет забыть.