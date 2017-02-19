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  • 19.02, 14:02
Беспроводная зарядка: как это работает. технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Беспроводная зарядка: как это работает

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Беспроводная зарядка: как это работает

Беспроводная зарядка: как это работает

    Всем уже давно надоели вечно путающиеся провода, бесконечно ломающиеся зарядные устройства. Хорошо, что все новые разработки инженеров посвящены беспроводной зарядке нашей техники. В мире уже масса фанатов таких устройств. Как это устроено и хорошо ли работает?

    В электрические бритвы и зубные щетки беспроводная зарядка пришла уже давно. Вставляешь в док-станцию, и через пару часов можно снова пользоваться. Но тут энергии надо немного, всего на несколько минут, а как насчет более прожорливых и долго работающих устройств?

    Смартфоны и планшеты теперь тоже можно заряжать без проводов, но только отдельные модели, которые и старается выбирать шеф-продюсер программы «Чудо Техники» Дмитрий Дёмин.

    Недавно Митя протестировал автомобиль со встроенной площадкой для зарядки совместимых гаджетов. Остался не очень доволен — электроника должна лежать в определенном положении, и пользоваться ей в это время неудобно.

    Дмитрий Дёмин: «У машины есть штатная навигация, но если такую беспроводную зарядку с телефоном в нише поставить на машине без штатной навигации, то одновременно пользоваться картами на телефоне и заряжать телефон не получится».

    Производители встраивают теперь даже в мебель платформы для беспроводной зарядки — есть тумбочки, а есть настольные лампы. Одна из таких обойдется в 7 тысяч рублей. Новацию взял на вооружение и общепит — например, в одном из московских ресторанов японской кухни можно подпитать смартфон, просто положив его на стол. А гости, чьи аппараты не поддерживают эту технологию, получают специальный адаптер, на местном сленге — «ракушка».

    Подробнее — в материале программы «Чудо техники» на НТВ.

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