Тайны рефлексов: как справляться с зевотой и икотой

Все люди зевают, чихают и икают, но мало кто знает, откуда берутся эти рефлексы и зачем нужны организму.
Программа «Чудо техники» решила разобраться в тайнах безусловных рефлексов и узнать, почему перед важными соревнованиями спортсмены зевают, правда ли, что зевотой можно заразиться, а также эффективны ли народные методы против икоты.
Как выяснилось, люди зевают не только от скуки, а нередко заражаются от других. Оказывается, передача зевоты от одного человека другому — научно объяснимый процесс. Это может быть реакция на духоту. Организму не хватает кислорода, в крови накапливается углекислота, в этом случае зевок выступает просто как дополнительный глубокий вдох, позволяя лучше провентилировать легкие.
Чихать нарочито громко, конечно, некрасиво, но зажимать нос и пытаться сдержать себя доктора не рекомендуют, это может быть опасно. Специалисты по инфекциям придумали безопасный для окружающих способ чихания — делать это надо в локтевой сгиб, чтобы руки остались чистыми, тогда бактерии и вирусы не передадутся при рукопожатии.
Бывает сложно избавиться и от другого безусловного рефлекса — икоты. Это спазм диафрагмы, мышечной перегородки, которая растягивает легкие во время дыхания. Наука объясняет причины икоты неожиданными эмоциями, перееданием, быстрым перекусом, слишком холодной или газированной водой. Икоту можно заглушить, если задержать дыхание или дышать в пакет.
Как выяснилось, люди зевают не только от скуки, а нередко заражаются от других. Оказывается, передача зевоты от одного человека другому — научно объяснимый процесс. Это может быть реакция на духоту. Организму не хватает кислорода, в крови накапливается углекислота, в этом случае зевок выступает просто как дополнительный глубокий вдох, позволяя лучше провентилировать легкие.
Чихать нарочито громко, конечно, некрасиво, но зажимать нос и пытаться сдержать себя доктора не рекомендуют, это может быть опасно. Специалисты по инфекциям придумали безопасный для окружающих способ чихания — делать это надо в локтевой сгиб, чтобы руки остались чистыми, тогда бактерии и вирусы не передадутся при рукопожатии.
Бывает сложно избавиться и от другого безусловного рефлекса — икоты. Это спазм диафрагмы, мышечной перегородки, которая растягивает легкие во время дыхания. Наука объясняет причины икоты неожиданными эмоциями, перееданием, быстрым перекусом, слишком холодной или газированной водой. Икоту можно заглушить, если задержать дыхание или дышать в пакет.
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