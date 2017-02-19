В Подмосковье собираются установить памятник Ивану Грозному

Администрация подмосковной Рузы собирается установить памятник русскому царю Ивану Грозному. Открытие монумента запланировано в рамках проекта «Руза — исторический город».
Как сообщается на сайте администрации городского поселения, место для памятника местные власти предложили выбрать жителям города. Также отмечается, что сооружение монумента будет профинансировано из внебюджетных источников.
Из сообщения администрации г. п. Руза: «Считается, что именно во времена правления Ивана Грозного Руза приобрела важное военное значение, ее земли были выделены в опричнину — удел с особой территорией, войском и аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну».
открыли в Орле у Богоявленского собора в октябре 2016 года. Установка памятника сопровождалась спорами, скандалами и судебным процессом, однако «бронзовый титан» в городе все-таки появился. А в Красноярском крае местный умелец Владислав Гультяев в честь Ивана Грозного установил кол с окровавленным наконечником. Правда, после проверки, устроенной местной администрацией, провокационный арт-объект спилили.
Из сообщения администрации г. п. Руза: «Считается, что именно во времена правления Ивана Грозного Руза приобрела важное военное значение, ее земли были выделены в опричнину — удел с особой территорией, войском и аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну».
открыли в Орле у Богоявленского собора в октябре 2016 года. Установка памятника сопровождалась спорами, скандалами и судебным процессом, однако «бронзовый титан» в городе все-таки появился. А в Красноярском крае местный умелец Владислав Гультяев в честь Ивана Грозного установил кол с окровавленным наконечником. Правда, после проверки, устроенной местной администрацией, провокационный арт-объект спилили.
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