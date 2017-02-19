Порошенко пожаловался Пенсу на признание Москвой паспортов жителей Донбасса

Киев раскритиковал решение Москвы о признании документов жителей Донбасса — паспортов, свидетельств о рождении, документов об образовании и водительских прав.
Пётр Порошенко, как только узнал об этом, сразу же пожаловался в Вашингтон и рассказал о решении России американскому вице-президенту Майклу Пенсу.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я проинформировал вице-президента США о недавнем решении президента Путина признать паспорта так называемых ЛНР и ДНР. Для меня это очередное доказательство нарушения Россией международного права».
В ДНР и ЛНР решение Москвы назвали долгожданным и заявили, что изменения смогут облегчить жизнь людей, страдающих от постоянных обстрелов украинских силовиков. Председатель народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что документ упростит поездки в соседнюю страну и даст возможность детям поступать в российские вузы. Одобрил указ и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.
Игорь Плотницкий, глава Луганской народной республики: «От имени жителей Луганской народной республики и всего Донбасса хочу сказать вам не просто спасибо, а выразить от всего сердца всенародную признательность за ваше милосердие и сострадание. Низкий поклон вам и всем жителям России, которые остались небезучастными к нашей трагедии».
Указ о признании паспортов — временная гуманитарная мера. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, она будет действовать до выполнения минских соглашений.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я проинформировал вице-президента США о недавнем решении президента Путина признать паспорта так называемых ЛНР и ДНР. Для меня это очередное доказательство нарушения Россией международного права».
В ДНР и ЛНР решение Москвы назвали долгожданным и заявили, что изменения смогут облегчить жизнь людей, страдающих от постоянных обстрелов украинских силовиков. Председатель народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что документ упростит поездки в соседнюю страну и даст возможность детям поступать в российские вузы. Одобрил указ и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.
Игорь Плотницкий, глава Луганской народной республики: «От имени жителей Луганской народной республики и всего Донбасса хочу сказать вам не просто спасибо, а выразить от всего сердца всенародную признательность за ваше милосердие и сострадание. Низкий поклон вам и всем жителям России, которые остались небезучастными к нашей трагедии».
Указ о признании паспортов — временная гуманитарная мера. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, она будет действовать до выполнения минских соглашений.
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