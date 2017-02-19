В Нижнем Тагиле инкассатор инсценировал ограбление на миллион из-за низкой зарплаты

Полицейские в Нижнем Тагиле задержали инкассатора, который инсценировал собственное ограбление на миллион рублей из-за низкой зарплаты.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 17 февраля. О произошедшем якобы ограблении полицейским сообщил сам пострадавший. Мужчина 1991 года рождения рассказал, что на него напал неизвестный, который ударил его сзади и похитил миллион рублей. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейские изначально заподозрили самого заявителя. Его рассказ о нападении звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было никаких синяков и ссадин.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе беседы с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено. В качестве основного мотива назвал низкую заработную плату».



Полицейские выяснили, что в инсценировке ограбления инкассатору помогал его товарищ — местный житель. В условленный час инкассатор забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, а после перекинул его через забор. Там уже ждал подельник на машине. Подобрав деньги, он скрылся с места происшествия. Украденное злоумышленники планировали поделить пополам.



Сейчас оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия».

