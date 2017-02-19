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  • 19.02, 10:26
Жители Севастополя и Евпатории устроили митинги в поддержку ДНР и ЛНР. ДНР, Крым, ЛНР, Севастополь, Украина, демонстрации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители Севастополя и Евпатории устроили митинги в поддержку ДНР и ЛНР

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Жители Севастополя и Евпатории устроили митинги в поддержку ДНР и ЛНР

Жители Севастополя и Евпатории устроили митинги в поддержку ДНР и ЛНР

Жители Севастополя и Евпатории устроили митинги в поддержку ДНР и ЛНР

    Остановить кровопролитие и действия украинских силовиков в Донбассе призвали жители Крыма. На полуострове прошли митинги в поддержку ДНР и ЛНР.

    В Севастополе активисты собрались у памятника Екатерине II. Организаторы рассчитывали на 400 участников, но неравнодушных оказалось намного больше. Итоговую петицию к президенту России подписали 900 человек.

    Горожане обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик и заключить с ними договор о всесторонней помощи. По мнению участников акции, только это поможет восстановить мир в Донбассе.

    С похожей инициативой выступили и жители Евпатории. Они призвали сотрудников миссии ОБСЕ «остановить геноцид, устроенный киевским режимом».

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