На Зимнем фестивале искусств в Сочи выступят звезды музыки, балета и литературы

В Сочи официально открылся один из самых масштабных и зрелищных мировых фестивалей искусств. Его уже 10 лет подряд организовывает Юрий Башмет. Гостей ждут мировые премьеры и выступления звезд рока и классической музыки, джаза, балета и литературы.
В фестивальные дни весь Сочи стал площадкой для международного форума. Запланированы концерты, мастер-классы, выставки, перформансы. Задействованы все культурные объекты города. В этот юбилейный год вспоминают лучшее, что было за 10 лет истории фестиваля.
Юрий Башмет, народный артисТ СССР: «Это очень большой фестиваль искусств. Это уже давно не фестиваль чисто классической музыки. У нас ежегодно такая традиция — обязательно приглашается звезда джаза, причем настоящая звезда, у нас всегда есть балет, всегда есть рок».
Соединять жанры — любимое занятие маэстро. И на этот раз на сцене Зимнего театра устраивается настоящий эксперимент. Спектакль «Не покидай свою планету» — оригинальное прочтение «Маленького принца».
Константин Хабенский, народный артист РФ: «Всегда имеет место эксперимент как драматический, так и музыкальный. Без живого подхода и, скажем так, без соединения классики и сегодняшнего дня сложно найти общий язык со зрителем».
присутствовал Владимир Путин. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.
Юрий Башмет, народный артисТ СССР: «Это очень большой фестиваль искусств. Это уже давно не фестиваль чисто классической музыки. У нас ежегодно такая традиция — обязательно приглашается звезда джаза, причем настоящая звезда, у нас всегда есть балет, всегда есть рок».
Соединять жанры — любимое занятие маэстро. И на этот раз на сцене Зимнего театра устраивается настоящий эксперимент. Спектакль «Не покидай свою планету» — оригинальное прочтение «Маленького принца».
Константин Хабенский, народный артист РФ: «Всегда имеет место эксперимент как драматический, так и музыкальный. Без живого подхода и, скажем так, без соединения классики и сегодняшнего дня сложно найти общий язык со зрителем».
присутствовал Владимир Путин. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.
Комментарии