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  • 19.02, 10:26
На Зимнем фестивале искусств в Сочи выступят звезды музыки, балета и литературы. Путин, Сочи, Хабенский, литература, музыка и музыканты, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Зимнем фестивале искусств в Сочи выступят звезды музыки, балета и литературы

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На Зимнем фестивале искусств в Сочи выступят звезды музыки, балета и литературы

На Зимнем фестивале искусств в Сочи выступят звезды музыки, балета и литературы

На Зимнем фестивале искусств в Сочи выступят звезды музыки, балета и литературы

    В Сочи официально открылся один из самых масштабных и зрелищных мировых фестивалей искусств. Его уже 10 лет подряд организовывает Юрий Башмет. Гостей ждут мировые премьеры и выступления звезд рока и классической музыки, джаза, балета и литературы.

    В фестивальные дни весь Сочи стал площадкой для международного форума. Запланированы концерты, мастер-классы, выставки, перформансы. Задействованы все культурные объекты города. В этот юбилейный год вспоминают лучшее, что было за 10 лет истории фестиваля.

    Юрий Башмет, народный артисТ СССР: «Это очень большой фестиваль искусств. Это уже давно не фестиваль чисто классической музыки. У нас ежегодно такая традиция — обязательно приглашается звезда джаза, причем настоящая звезда, у нас всегда есть балет, всегда есть рок».

    Соединять жанры — любимое занятие маэстро. И на этот раз на сцене Зимнего театра устраивается настоящий эксперимент. Спектакль «Не покидай свою планету» — оригинальное прочтение «Маленького принца».

    Константин Хабенский, народный артист РФ: «Всегда имеет место эксперимент как драматический, так и музыкальный. Без живого подхода и, скажем так, без соединения классики и сегодняшнего дня сложно найти общий язык со зрителем».

    Десять лет — тот возраст, когда фестивалю уже можно подводить итоги. И в России, и за ее пределами сочинский форум искусств знают и любят. На юбилейном открытии присутствовал Владимир Путин. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.

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