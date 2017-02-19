Первая передача
Первая передача 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 10:26

Столичные чиновники опровергли информацию о замурованных кошках

комментировать

Столичные чиновники опровергли информацию о замурованных кошках

Столичные чиновники опровергли информацию о замурованных кошках

Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы опровергли заявления зоозащитников о замурованных в подвалах домов кошках.

В префектуре эту информацию назвали не соответствующей действительности. Там рассказали ТАСС, что управляющая компания обследовала подвал дома 39 на Волжском бульваре, где якобы были заперты кошки, и не нашла там животных.

Источник: «Кроме того, не зафиксировано ни одного обращения от жителей дома или зоозащитных организаций в управу района или префектуру округа».

Источник напомнил, что «нахождение в подвалах и других нежилых помещениях кошек не допускается правовыми и техническими нормами». Нашедшим бездомных животных рекомендовано направить заявку на отлов в управляющую компанию.

Ранее зоозащитники пожаловались, что представители управляющих компаний на юго-востоке Москвы закрыли решетками подвалы домов вместе с живыми кошками.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru