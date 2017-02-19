Столичные чиновники опровергли информацию о замурованных кошках

Префектура
Юго-Восточного административного округа Москвы опровергли заявления зоозащитников о замурованных в подвалах домов кошках.
В префектуре эту информацию назвали не соответствующей действительности. Там рассказали ТАСС, что управляющая компания обследовала подвал дома 39 на Волжском бульваре, где якобы были заперты кошки, и не нашла там животных.
Источник: «Кроме того, не зафиксировано ни одного обращения от жителей дома или зоозащитных организаций в управу района или префектуру округа».
Источник напомнил, что «нахождение в подвалах и других нежилых помещениях кошек не допускается правовыми и техническими нормами». Нашедшим бездомных животных рекомендовано направить заявку на отлов в управляющую компанию.
Ранее зоозащитники пожаловались, что представители управляющих компаний на юго-востоке Москвы закрыли решетками подвалы домов вместе с живыми кошками.
Источник: «Кроме того, не зафиксировано ни одного обращения от жителей дома или зоозащитных организаций в управу района или префектуру округа».
Источник напомнил, что «нахождение в подвалах и других нежилых помещениях кошек не допускается правовыми и техническими нормами». Нашедшим бездомных животных рекомендовано направить заявку на отлов в управляющую компанию.
Ранее зоозащитники пожаловались, что представители управляющих компаний на юго-востоке Москвы закрыли решетками подвалы домов вместе с живыми кошками.
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