США направили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

Корабли авианосной группы ВМС США начали патрулирование
Южно-Китайского моря на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе.
В Южно-Китайское море переброшены, в частности, авианосец Carl Vinson и эсминец Wayne E. Meyer класса Arleigh Burke, оснащенный многоцелевым зенитно-ракетным комплексом Aegis, сообщает ТАСС.
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявлял, что США считают недопустимыми действия КНР по отношению к спорным островам в Южно-Китайском море. Он назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море.
В Пекине в ответ напомнили об истории Второй мировой войны, отмечает РИА Новости. По ее итогам Япония была обязана вернуть Китаю все незаконно захваченные территории, в том числе и архипелаг Спратли.
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявлял, что США считают недопустимыми действия КНР по отношению к спорным островам в Южно-Китайском море. Он назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море.
В Пекине в ответ напомнили об истории Второй мировой войны, отмечает РИА Новости. По ее итогам Япония была обязана вернуть Китаю все незаконно захваченные территории, в том числе и архипелаг Спратли.
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