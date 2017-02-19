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  • 19.02, 10:26

США направили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

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США направили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

США направили в <nobr>Южно-Китайское</nobr> море авианосную ударную группу

Корабли авианосной группы ВМС США начали патрулирование Южно-Китайского моря на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе.

В Южно-Китайское море переброшены, в частности, авианосец Carl Vinson и эсминец Wayne E. Meyer класса Arleigh Burke, оснащенный многоцелевым зенитно-ракетным комплексом Aegis, сообщает ТАСС.

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявлял, что США считают недопустимыми действия КНР по отношению к спорным островам в Южно-Китайском море. Он назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море.

В Пекине в ответ напомнили об истории Второй мировой войны, отмечает РИА Новости. По ее итогам Япония была обязана вернуть Китаю все незаконно захваченные территории, в том числе и архипелаг Спратли.

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