Трамп напомнил, что некоторые члены НАТО «не платят по счетам»

Президент США Дональд Трамп заявил, что является сторонником НАТО, но отметил, что многие члены альянса «не платят по счетам».
Дональд Трамп, президент США: «Мы должны игнорировать утомившее эхо вчерашних войн. Мы ведем битвы, которые больше нам не помогают, мы ведем битвы, в которых другие люди не ведут себя с нами честно.
Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь».
Такое заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками во Флориде, сообщает РИА Новости.
Американский лидер не раз сетовал, что финансированием НАТО занимаются Штаты и еще несколько стран, вместо того, чтобы делить расходы со всеми членами организации. Точку зрения президента Трампа до министров обороны стран альянса донес глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь».
Такое заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками во Флориде, сообщает РИА Новости.
Американский лидер не раз сетовал, что финансированием НАТО занимаются Штаты и еще несколько стран, вместо того, чтобы делить расходы со всеми членами организации. Точку зрения президента Трампа до министров обороны стран альянса донес глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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