Лавров провел в Мюнхене встречу с Могерини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили Украину и Ближний Восток.
Как сообщает МИД РФ, собеседники обсудили актуальные вопросы отношений РФ и ЕС, а также международную повестку дня. Особое внимание они уделили ситуация в Сирии и Ливии.
Могерини и Лавров также поговорили о ситуации на Украине. Глава евродипломатии высказала поддержку полной имплементации минских соглашений и отметила вовлеченность ЕС в работу «нормандской четверки» и ОБСЕ.
Дипломаты договорились сохранять тесные контакты по перечисленным вопросам в ближайшие недели, передает РИА Новости.
Могерини и Лавров также поговорили о ситуации на Украине. Глава евродипломатии высказала поддержку полной имплементации минских соглашений и отметила вовлеченность ЕС в работу «нормандской четверки» и ОБСЕ.
Дипломаты договорились сохранять тесные контакты по перечисленным вопросам в ближайшие недели, передает РИА Новости.
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