Агент особого назначения
Недоступно в Вашей стране
Агент особого назначения 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 06:18

Лавров провел в Мюнхене встречу с Могерини

комментировать
Лавров провел в Мюнхене встречу с Могерини

Лавров провел в Мюнхене встречу с Могерини

Лавров провел в Мюнхене встречу с Могерини
  • Фото: mid.ru

    • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили Украину и Ближний Восток.

    Как сообщает МИД РФ, собеседники обсудили актуальные вопросы отношений РФ и ЕС, а также международную повестку дня. Особое внимание они уделили ситуация в Сирии и Ливии.

    Могерини и Лавров также поговорили о ситуации на Украине. Глава евродипломатии высказала поддержку полной имплементации минских соглашений и отметила вовлеченность ЕС в работу «нормандской четверки» и ОБСЕ.

    Дипломаты договорились сохранять тесные контакты по перечисленным вопросам в ближайшие недели, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru