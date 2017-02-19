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  • 19.02, 06:18

Поединок Емельяненко с Митрионом перенесен

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Поединок Емельяненко с Митрионом перенесен

Поединок Емельяненко с Митрионом перенесен

Поединок Емельяненко с Митрионом перенесен
  • Фото: MMAFightingonSBN /youtube.com

    • Бой между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом перенесен из-за болезни последнего.

    Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на директора по коммуникациям Bellator Дэнни Бренера. Член команды Емельяненко Денис Курилов рассказал, что Фёдор и вся команда разочарованы.

    Денис Курилов: «О том, что Митрион не сможет принять участие в бое, мы узнали в 11 утра по местному времени. Организаторы уже не успевали найти замену. Очень обидно, что так произошло, поскольку мы проделали очень большой объем работы».

    По некоторым данным, у Митриона в ночь перед боем нашли камни в почках. Сам американец подтвердил, что находится в больнице, в Twitter.


    Президент Bellator Скотт Кокер также заявил, что из-за болезни Митирион не может драться.


    Поединок с участием Последнего Императора должен был состояться в воскресенье утром в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Накануне спортсмены прошли взвешивание: Емельяненко оказался легче соперника на 9,3 килограмма.

    Ранее сообщалось, что все билеты на бой Емельяненко — Митрион раскуплены. Посмотреть на поединок вживую готовились 10 тысяч человек

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