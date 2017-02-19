Мощная буря в Калифорнии убила четырех человек

Непогода, обрушившаяся на юго Калифорнии привела к гибели уже четырех человек.
В субботу два человека погибли в двух ДТП в Сан-Диего. Кроме того, в районе Шерман-Оакс дерево рухнуло на ЛЭП и автомобиль, вследствие чего от удара тока погиб находившийся внутри мужчина. В другом районе машина утонула в канаве, водитель погиб, сообщает ТАСС.
Американские метеорологи назвали мощный шторм самым сильным в Калифорнии за более чем 20 лет. Буря повалила сотни деревьев и десятки столбов с линиями электропередачи.
Также из-за непогоды отменили и задержали десятки рейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Американские метеорологи назвали мощный шторм самым сильным в Калифорнии за более чем 20 лет. Буря повалила сотни деревьев и десятки столбов с линиями электропередачи.
Также из-за непогоды отменили и задержали десятки рейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
This could be region's biggest in 22 years Deadly Storm Slams Southern California | 98.7 T… https://t.co/Go9Kdlc8hF pic.twitter.com/Dy8iPBF7l6— 98.7 The River (@987theRiver) 19 февраля 2017 г.
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