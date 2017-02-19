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  • 19.02, 06:18
Мощная буря в Калифорнии убила четырех человек. США, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мощная буря в Калифорнии убила четырех человек

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  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson
Мощная буря в Калифорнии убила четырех человек

Мощная буря в Калифорнии убила четырех человек

Мощная буря в Калифорнии убила четырех человек
  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson

    • Непогода, обрушившаяся на юго Калифорнии привела к гибели уже четырех человек.

    В субботу два человека погибли в двух ДТП в Сан-Диего. Кроме того, в районе Шерман-Оакс дерево рухнуло на ЛЭП и автомобиль, вследствие чего от удара тока погиб находившийся внутри мужчина. В другом районе машина утонула в канаве, водитель погиб, сообщает ТАСС.

    Американские метеорологи назвали мощный шторм самым сильным в Калифорнии за более чем 20 лет. Буря повалила сотни деревьев и десятки столбов с линиями электропередачи.

    Также из-за непогоды отменили и задержали десятки рейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

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